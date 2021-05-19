"حسد ومرض واتهامات بالغيرة".. أزمات منة عرفة منذ انفصالها عن علي غزلان إلى إعلان خطوبتها

منة عرفة الفنانة المصرية الشابة، تصدر اسمها الترند خلال الساعات الماضية بعد إعلان خطوبتها من شخص لم تكشف عن هويته بعد، حيث أتى ذلك بعد يومين تقريبًا من إعلان خطيبها السابق اليوتيوبر المصري علي غزلان، لخطوبته رسميًا من ملكة جمال مصر السابقة.

منة عرفة تثير الجدل بعد إعلان خطوبتها تزامنًا مع ارتباط علي غزلان

منة عرفة كانت قد سلطت الضوء طوال الفترة الماضية على علاقتها بعلي غزلان من خلال نشر صور وفيديوهات رومانسية تجمعهما، إضافة إلى التعليقات التي اعتبرها البعض بمثابة تأكيد على وجود قصة حب بينهما، بالرغم من عدم اعتراف الثنائي بذلك علنًا، لكنهما على ما يبدو أصبحا على خلاف مؤخرًا وهو ما نتج عنه انفصالهما، ثم ارتباط كل منهما بشخص آخر بعد مرور فترة على الانفصال.

لكن منة عرفة أثارت الجدل منذ الانفصال بسبب المواقف السيئة التي تتعرض لها وتسلط الضوء عليها، إضافة إلى الانتقادات الكبيرة التي يوجهها الجمهور لها بسبب تصرفاتها المثيرة للريبة والحيرة، حيث أنها قررت بعد الانفصال عن علي غزلان التحدث عن الأزمات التي تمر بها في حياتها، حيث نشرت مؤخرًا مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام تحدثت فيه عن معاناتها مع الحسد والمرض.

أزمات منة عرفة بعد انفصالها عن علي غزلان

وقالت الفنانة المصرية الشابة إنها تعرضت لحروق في يدها وستخضع لصورة اشعاعية في الرأس، كما أنها تعرضت لحادث سير بسبب حسد البعض لها، وأضافت حينها: "عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي.. أنا هيحصل لي إيه أكتر من كده؟! إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل آشعة على المخ، وطلع لي غُدة هنا، حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصل لي؟".

منة عرفة ناشدت حاسديها كذلك بأن يتركوها بشأنها مضيفة في الفيديو: "يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة عليّا، خلاص يا جماعة بلاش يحصل لي حاجة أكتر من كده، والحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوه حياتي أبوس إيديكم ارحموني، بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليّا معرفش منين، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل".

ولاقى الفيديو تفاعل قطاع كبير من جمهورها الذين عبروا عن مدى تعاطفهم معها لكن البعض أيضًا انتقد طريقة تعبيرها عن غضبها وتحميلها اللوم على الجمهور.

إعلان منة عرفة في رمضان يجعلها في مرمى الانتقادات

وتوالت كذلك الانتقادات على منة عرفة بعد تلك الفترة التي تلت انفصالها عن علي غزلان، خاصة بسبب ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية في رمضان 2021، حيث اعتبر البعض أن ظهورها في هذا الإعلان كان غير موفقًا، كما أن صوتها كان غير مناسبًا لغناء أغنية الإعلان، وتصدر اسمها في رمضان الترند بسبب استياء الجمهور من فكرة الحملة الدعائية وظهور منة غير الجيد في الإعلان.

هل تسببت خطوبة علي غزلان في غيرة منة عرفة؟

الانتقادات باتت مستمرة أيضًا حتى أمس الثلاثاء عندما أعلنت منة عرفة خطوبتها، دون أن تكشف عن هوية خطيبها، وهو ما فسره الجمهور بكونه حالة من الغيرة بسبب ارتباط علي غزلان رسميًا من ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، واعتقدوا أن منة قررت الرد على الأمر بإعلان خطوبتها كذلك.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل "إسعاف يونس"، الذي عُرض مؤخرا على منصة Watch It مؤخرًا، وشاركت في بطولته مع كل من محمد أنور وسارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق، والعمل من إخراج معتز التوني.

