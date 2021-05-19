"ظهرت في كابنيه الطائرة".. هنا الزاهد تعلق بعد افتعالها أزمة على طريقة محمد رمضان ورد رسمي حاسم

هنا الزاهد اثارت ضجة واسعة في الساعات الماضية بعد نشرها صورا ظهرت فيها وهي تجلس بداخل كابينه الطائرة "قمرة القيادة" خلال احدث رحلات سفرها الى تنزانيا مع زوجها الفنان احمد فهمي، ما جعل الجمهور يربط تصرفها بالأزمة الشهيرة لمحمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر وما تلا ذلك من تداعيات، في حين حسمت وزارة الطيران المصرية الجدل الدائر في أزمة هنا الزاهد وأصدرت بيانا رسمياً حول ملابسات الموضوع.

هنا الزاهد داخل كابينه الطائرة

الفنانة هنا الزاهد فاجأت متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمشاركتهم بصورتين لها من رحلة خارجية ظهرت في اللقطة الأولى لها وهي تقف امام طائرة خاصة مرتدية الملابس الكاجوال، وفي اللقطة الثانية بدت وهي تجلس بجوار قائد الطائرة، أي على كرسي مساعد الطيار، وتصوب وجهها نحو مبتسمة.

وعلقت هنا الزاهد على صورها قائلة "وضع الإجازة قيد التشغيل، خمن البلد".

هنا الزاهد تثير الجدل الواسع بتصرفها

صورة هنا الزاهد داخل الطائرة اثارت ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعادت الى أذهان الجمهور أزمة الممثل محمد رمضان الشهيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر، معتبرين بأن هنا الزاهد بدا بأنها تسير على خطى محمد رمضان بهذه اللقطة وتداعياتها اللاحقة.

وتعود تفاصيل ازمة محمد رمضان الى حوالي عام بعدما نشر صورة له من داخل كابينة طائرة يقودها الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ما تسبب بإقالة الأخير من عمله، ثم توفي الطيار مؤخرا بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد أسابيع من تعويضه بـستة ملايين جنيه.

أول رد من هنا الزاهد على صورتها

هنا الزاهد سارعت فورا لحسم الجدل بعد ضجة صورها في كابينه الطائرة، فكتبت تدوينة على ستوري انستغرام اكدت فيها بأنها صورتها التقطت في تنزانيا وأنه لا يمنع عليها التصوير مع قائد الطائرة حيث كتبت :"للتوضيح، للناس للي بتقول متصورة ازاي في الكابنية، الطيارة مافيهاش كابينة اصلا، وزي مانتوا شايفين في واحد قاعد جنب الطيار وبصور من السياح في تانزانيا، ودا طيران تنزاني ومش ممنوع نقعد جنب الطيار".

وزارة الطيران ترد على جدل صورة هنا الزاهد

من جانبها، أصدرت وزارة الطيران المدني، في مصر، بيانا رسمياً أوضحت فيه أن صورة الفنانة هنا الزاهد، التى تظهر وهي جالسة مكان مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، دوت الخليج خارج نطاق سلطة الطيران المدني المصري.

وقال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشؤون الدولية والإعلام، بأن هذه الطائره ليست طائره مصرية وخارج المجال الجوي المصري، لافتا الى انه تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد، الذى أفاد أن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلى سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري.

آخر أعمال هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد كانت قد اطلت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

"النمر" من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.