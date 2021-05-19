قصي خولي يخطف الأنظار بأحدث ظهور مع ابنه العميد فارس:"الحمدلله على النعمة العظيمة"

قصي خولي عاد لينشر صورة جديدة لابنه العميد فارس، وقد نالت الصورة اهتماما كبيرا من قبل متابعي النجم السوري البارز ، وكذلك زملائه في الوسط الفني الذين علقوا عليها.

قصي خولي عن الأبوة: "الحمدلله على هالنعمة العظيمة"

قصي خولي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة لنجله العميد فارس أثناء جولة لهما في إحدى المتنزهات، وكشف النجم السوري عن حالة السعادة التي يشعر بها مع نجله الذي حافظ على عدم إظهار ملامح وجه في الصورة، كما استعان بالعديد من المقاطع التي تتحدث عن العلاقة بين الأب وابنه، وتطور هذا العلاقة مع الوقت وبشكل مستمر، وأن الابن دائما هو سر والده.

قصي خولي أكد أن وجود نجله العميد فارس في حياته نعمة عظيمة بالنسبة له، كما تمنى في تعليقه على الصورة التي نشرها أن يحرسه الله وجميع أطفال العالم فكتب قصي خولي: "العميد فارس خولي الله يحميك ويحرسك يا روحنا ويحمي اطفال العالم جميعًا الحمدلله على هالنعمة العظيمة".

اهتمام واسع بصورة قصي خولي مع نجله العميد فارس

قصي خولي حظت الصورة التي نشرها بتعليق العديد من زملائه في الوسط الفني الذين تفاعلوا مع الصورة وكان من بينهم الفنانة كندة علوش التي كتبت تعليقا قالت فيه: "الله يخليه ويحفظه"، كما علقت كذلك الفنانة نادية الجندي على الصورة التي نشرها النجم السوري فكتبت: "ربنا يخليهولك ويحفظه يارب"، كما علق أيضا كل من الفنانة صفاء سلطان، ويزين السيد، واسماعيل تمر.

وحافظ النجم قصي خولي خلال الشهور الماضية على نشر العديد من الصور التي تجمعه بنجله العميد فارس والتي كان آخرها في شهر فبراير الماضي، حيث نشر أكثر من صورة لنجله أثناء قضائهما لبعض الوقت على الثلج، حيث ظهر الثنائي وهما يرتديان الكمامات في أجواء من المرح بين الأب والابن، وكتب قصي خولي قال فيه: "العميد فارس خولي"، وقد حظت الصور كذلك بتفاعل كبير من قبل متابعيه.

نجاح كبير لقصي خولي في مسلسل "عشرين عشرين"

قصي خولي قدم خلال الأيام الماضية شكره للفنان فادي إبراهيم الذي شاركه في بطولة مسلسل "عشرين عشرين"، وأكد قصي خولي على افتخاره بالمشاركة في عمل درامي مع الفنان اللبناني، فكتب قصي خولي عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قاله فيها: "المخضرم فادي إبراهيم ليس اول لقاء يجمعنا لقد اجتمعنا كثيرا في اعمال مختلفة اخرها (عشرين عشرين)، لك في رقبتي حق يا أستاذ فادي يا صديقي ويا خي لك عندي حق واجب الشكر والاحترام والتقدير انت استاذ وقامة فنية عربية كبيرة كنت وسأبقى افتخر بها اراك قريبا ابو عمر الغالي".

يذكر أن مسلسل "عشرين عشرين" قد عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وهو عمل شارك في بطولته كذلك الفنانة نادين نسيب نجيم.