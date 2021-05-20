فيديو البرومو الرسمي لفيلم هيفاء وهبي "أشباح أوروبا"..هل تتبرأ منه بسبب محمد وزيري؟

عاد فيلم "أشباح أوروبا" للفنانة هيفاء وهبي من جديد، بعد فترة من تأجيله وتوقفه بسبب أزمة هيفاء وهبي مع منتج الفيلم ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، وطرح اليوم البرومو الرسمي للفيلم.

هل انتهت أزمة هيفاء وهبي في فيلم "أشباح أوروبا"؟

وفاجأ الفنان باسم سمرة الجمهور اليوم بطرح البرومو الرسمي لفيلم "أشباح أوروبا" والذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي مع عدد من النجوم وأبرزهم أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، ونشر نسخة البرومو الرسمية عبر صفحته بانستقرام، وعرض البرومو أجواء الأكشن والتشويق في الفيلم، والذي حاط به الغموض بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة بسبب أزمة هيفاء وهبي مع منتج الفيلم محمد وزيري.

البرومو الرسمي لفيلم "أشباح أوروبا"

وأثار برومو فيلم "أشباح أوروبا" العديد من التساؤلات لدى الجمهور والمتابعين، خاصة بسبب عدم نشر أي من أبطال الفيلم نسخة البرومو بخلاف باسم سمرة، وكذلك لم تعلق هيفاء وهبي على البرومو أو تنشره على صفحاتها بمواقع التواصل، خاصة إنها البطلة الرئيسية للفيلم، وهو ما يزيد الغموض حول مصير الفيلم وحقيقة تبرؤ هيفاء وهبي منه بعد خلافاتها الشهيرة مع محمد وزيري والتي انتهت بدخوله السجن.

وأعلن الفنان باسم سمرة عن عرض فيلم "أشباح أوروبا" قريباً، ولم يحدد الموعد النهائي لطرحه، وذلك بعد تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وكان من المقرر عرضه في عام 2019 قبل تأجيله أكثر من مرة، وتوقف الفيلم في عام 2020 بعد أزمة هيفاء وهبي مع منتج الفيلم محمد وزيري، وقبل أن يعود الأمل لدى جمهور هيفاء وهبي لمشاهدة الفيلم هذا العام بعد نشر باسم سمرة البرومو وإعلانه عن طرح الفيلم قريبا.

تفاصيل فيلم "أشباح أوروبا"

وكانت هيفاء وهبي قد طالبت النقابات الفنية في مصر بإيقاف عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والذي من إنتاج مدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك بسبب الخلافات المالية والقضائية بينهما، ولعدم حصولها على أجرها الكامل عن الفيلم، ويعتبر فيلم "أشباح أوروبا" هو آخر تعاون بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري قبل ان تشتعل الأزمة بينهما، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل أروى جودة وباسم سمرة ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي وعباس أبو الحسن وغيرهم.