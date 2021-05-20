يوسف الشريف وزوجته يحتفلان برومانسية بعيد زواجهما الـ12.. بالصور

يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء احتفلا اليوم بعيد زواجهما الـ 12، ونشرا عدة صور لهما على مواقع التواصل وتبادلا الرسائل الرومانسية احتفالاً بهذه المناسبة.

يوسف الشريف وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما

ونشر الفنان يوسف الشريف عدة صور له مع زوجته الكاتبة إنجي علاء عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، واستعرض في الصور أبرز لحظاته مع زوجته على مدار 12 عام مدة زواجهما، واحتفل برومانسية بزوجته وبهذه المناسبة، وقال في رسالته إليها: "‏النهاردة عيد جوازنا ال١٢.. ١٢سنة عدوا كأنهم ١٢دقيقة.. كل سنة وانتِ أحسن زوجة وأحسن أم في الدنيا".

انجي علاء توجه رسالة رومانسية إلى يوسف الشريف

واحتفلت كذلك الكاتبة إنجي علاء بهذه المناسبة على طريقتها، ونشرت عدة صور لها مع زوجها الفنان يوسف الشريف على صفحتها بانستقرام، وذلك من أجازتهما الأخيرة في عيد الفطر، ووجهت رسالة رومانسية إليه وقالت:" كل سنة وانت طيب يا حبيبي.. ١٢ سنة.. ويارب سنين جاية كلها سعادة وحب ورضا.. عيد زواجنا الـ12".

وتفاعل عدد من النجوم والجمهور مع احتفال يوسف الشريف وزوجته الرومانسي بعيد زواجهما، وأعجبوا برومانسيتهما وتبادلهما الرسائل المميزة، وعلق الفنان صلاح عبد الله على صورهما وقال: "أحسن زوجة وأحسن أم وأحسن راجل وأحس أب.. بحبكم جداً جداً"، وعلق الممثل أمير صلاح الدين وقال:" الله، كل سنة وانتوا طيبين و صادقين ومنعشين ودايماً ناجحين يا حبايبي".

أعمال يوسف الشريف الفنية

وبجانب علاقتهما الزوجية ورومانسيتهما على مواقع التواصل، فيتعاون يوسف الشريف مع زوجته إنجي علاء في معظم أعماله الفنية سواء في إختيار الملابس والأزياء أو التأليف، حيث كتبت عدة قصص لمسلسلاته الرمضانية ومنها "لعبة إبليس" و"بلا دليل" وآخرها مسلسل "كوفيد 25" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشاركت أيضاً كممثلة في مشاهد قليلة معه في أعماله ومنها "النهاية" و"إسم مؤقت" ومسلسله الأخير "كوفيد 25".