منى السابر تكشف مرضها بسبب أزمتها وتواصل احتفالها بعيد ميلاد حلا الترك رغم تجاهل الأخيرة

منى السابر واصلت احتفالها بعيد ميلاد ابنتها حلا الترك رغم الأزمات والخلافات بينهما، ووجهت رسالة جديدة لابنتها حلا الترك، وفي نفس الوقت كشفت عن إصابتها بالمرض بسبب مرورها بفترة عصبية.

منى السابر تشكو من إصابتها بتورم في وجهها بسبب أزمتها

منى السابر أقلقت متابعيها اليوم على حالتها الصحية بعد نشرها فيديو كشفت به عن معاناتها مع المرض بسبب مرورها بفترة عصبية، وشكت منى السابر من المرض ومن إصابتها بتورم في وجهها بسبب أزمتها، وقالت إنها أصيبت بذلك بسبب كتمانها لأوجاعها وهمومها، وتخفي ذلك عن متابعيها والمحيطين بيها وتخبرهم إنها بخير رغم ما تمر به، وقالت منى السابر إن ذلك هو السبب في إختفائها عن مواقع التواصل في الفترة الأخيرة.

منى السابر ترد بغضب على أخبار سجنها

ونشرت منى السابر فيديو آخر ردت به على تساؤلات البعض حول سجنها وذلك بعد اختفائها عن السوشيال ميديا، وهاجمتهم وقالت إن القضية بينها وبين ابنتها، لذلك ليس من حق أحد أن يسألها عن سجنها أو عن مصير القضية واتهمتهم بالحقد بسبب اهتمامهم المبالغ بسجنها، وأثارت منى السابر الجدل بسبب استمرارها في الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها حلا الترك على حسابها بانستقرام.

منى السابر تواصل احتفالاتها بعيد ميلاد ابنتها حلا الترك

وواصلت منى السابر احتفالها بعيد ميلاد ابنتها حلا الترك، رغم الخلافات بينهما ورغم تجاهل الأخيرة لتهنئتها الأولى لها على انستقرام، ونشرت فيديو على خاصية ستوري استعرضت به قالب حلوى عيد الميلاد الذي أعدته في منزلها لحلا الترك، وأوصلت به رسالة تهنئة من ابنها الأصغر إلى حلا الترك، ونشرت صورة لها مع حلا الترك على حسابها بانستقرام ووجهت لها رسالة وقالت:" كل عام وانتي بألف خير حلا".

وكانت منى السابر قد وجهت تهنئة خاصة لابنتها حلا الترك، بالرغم من الأزمة التي انتشرت تفاصيلها طوال الفترة الماضية، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، رسالة تهنئة لابنتها وقالت فيها: "عيد ميلاد سعيد لابنتي المميّزة.. أحبكِ اليوم وغداً ودائماً"، كما شاركت أيضاً صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة ويشكلان معاً قلبا كبيرا، تعبيرًا عن مدى قوة علاقة الأم بابنتها، كذلك أعادت نشر مقطع فيديو من أحد البرامج التي ظهرت فيها مع ابنتها قبل الأزمة، وقت أن كانت تعيش معها وتسافر معها إلى الخارج، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد.. أفتقدك".