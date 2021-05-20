تفاصيل مقلقة عن حالة سمير غانم الصحية.. يعاني من خلل في وظائف الجسم

الفنان سمير غانم أقلق الجمهور مجدداً، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة ومقلقة حول الحالة الصحية له بالمستشفى، وكشف مصدر طبي عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أيضاً.

تطورات مقلقة في حالة سمير غانم الصحية

وكشف مسؤول طبي اليوم عن تفاصيل جديدة عن حالة الفنان سمير غانم الصحية، حيث قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في لقاء له مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز ستتحسن في الفترة المقبلة، وان حالتها مستقرة، ولكن المسحة ما زالت إيجابية، وأشار إلى إنه يطمئن عليها باستمرار في المستشفى.

مسئول طبي يكشف تفاصيل حالة سمير غانم

وتحدث عن حالة الفنان سمير غانم، وقال إنه يعاني من خلل بسيط في وظائف الجسم كلها، وطلب من الجمهور الدعاء له ليتجاوز المرحلة الحرجة، وجاء ذلك بعد يومين من كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الجمهور للصحة، ، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وقال إن حالة سمير غانم تحتاج إلى متابعة وعلاج مكثف في الفترة الحالية، وأضاف إن حالة سمير غانم ما زالت في المرحلة العلاجية، وأن الفترة المقبلة ستوضح النتيجة على حالته، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز والتي ما زالت تحت المتابعة الصحية.

وأقلقت التفاصيل الأخيرة عن حالة سمير غانم الجمهور، حيث نقل إلى العناية المركزة بالمستشفى منذ أكثر من 20 يوم، بعد الكشف عن تدهور حالته في بداية الشهر الجاري، وكشفت مصادر في تلك الفترة عن إصابة الفنان سمير غانم بفشل كلوي وأنه يخضع لجلسات غسيل كلى بعد تدهور حالته.

سمير غانم ودلال عبد العزيز في المستشفى

وكان رامي رضوان قد تحدث في برنامجه مؤخراً عن تطورات الحالة الصحية للنجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وقال إنهما لم يمرا من المرحلة الحرجة حتى الآن، وهما في حاجة إلى دعاء الجميع لهم لتجاوز تلك المرحلة، وطلب من الجمهور تقديم الدعم والدعاء لدلال عبد العزيز وسمير غانم لأن العامل النفسي في التعافي من فيروس كورونا هام للغاية، وأضاف إن دعوات ورسائل الجمهور تصل لهم في المستشفى.