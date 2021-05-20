باسم سمرة يروج لـ اشباح اوروبا قبل طرحه

نشر الفنان باسم سمرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير فيسبوك ، برومو فيلمه الجديد “ أشباح اوروبا ” .

وعلق قائلاً : "الإعلان الرسمي لفيلم #أشباح_أوروبا ، بطولة : هيفاء وهبي - باسم سمرة - عباس أبو الحسن - أحمد الفيشاوي - اروى جودة - مصطفى خاطر ، قصة : كريم فاروق | سيناريو وحوار : أمين جمال - محمد أبو السعد - شريف يسري

وعرض للفنان باسم سمرة مؤخرا مسلسل بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

يشارك فى بطولة مسلسل بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم “روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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