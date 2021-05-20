حلا شيحة تدعم القضية الفلسطينية

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة.

وظهر فى الصورة طفل فلسطينى، وعلقت حلا شيحة قائلة: "فلسطين حرة..القدس عربية..القدس حرة".

وأقيم عقد القران حلا شيحة ومعز مسعود عقب اكتمال عدتها من طليقها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، وتنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

وشاركت الفنانة حلا شيحة في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. المسلسل عرض في رمضان الماضي 2020، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.