نتفلكس تتطرح The Ice Road يوم 25 يونيو المقبل

تستعد شبكة نتفلكس لطرح فيلم The Ice Road عبر شبكتها يوم 25 يونيو المقبل ، وذلك بعد أن طرحت البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات الماضية .

العمل تدور أحداثه بعد انهيار منجم ألماس بعيد في مناطق كندا الشمالية، يتولي سائق جليدي مهمة إنقاذ مستحيلة فوق محيط متجمد لإنقاذ حياة عمال المناجم المحاصرين على الرغم من ذوبان الجليد والتهديدات الاخري التي لا يتوقعونها أبدًا.

فيلم the ice road هو فيلم يعتمد على الاثارة والتشويق من تأليف وإخراج جوناثان هينسلي وبطولة ليام نيسون ولورنس فيشبورن ، مع بنجامين ووكر وأمبر ميدثاندر وماركوس توماس وهولت مكالاني ومارتن سينسماير ومات ماكوي ومات سالينجر .

ونشر الحساب الرسمي لمنصة نتفليكس على تويتر، صورة جديدة لفريق عمل مسلسل la casa de papel الذي ينتظر عشاقه طرحه الموسم الخامس والأخير منذ العام الماضي.

أعلنت منصة نتفليكس اليوم انتهاء تصوير الدراما الإسبانية الشهيرة والمحببة لملايين من المشاهدين حول العالم، رسميا، في إشارة إلى اقتراب موعد عرض وختام أشهر سلسلة درامية وأحداث إثارة وأكشن.

ظهر أبطال la casa de papel بكامل عددهم في الصورة الجديدة التي نشرتها نتفليكس، بما فيهم من توفوا في حلقات سابقة وعلى رأسهم برلين، لكن غابت نيروبي التي توفيت في الموسم الرابع عن الصورة في إشارة إلى عدم عودتها للأحداث مرة أخرى.