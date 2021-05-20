المايسترو نادر عباسى عضو لجنة تحكيم مسابقة ستينهامر بالسويد للمرة الثامنة

أعلن المايسترو نادرعباسى، اختياره للمرة الثامنة فى مشواره الفنى، ليكون عضوا للجنة تحكيم المسابقة العالمية للغناء الأوبرالى ستينهامر، والتى تقام فى السويد لعام 2022.

ومن المقرر انطلاق المسابقة العالمية للغناء الأوبرالى ستينهامر بالسويد فى شهر يونيو المقبل، وسيقود نادر عباسى الحفل النهائى لهذه المسابقة.

وكان المايسترو نادر عباسى، علق فى تصريحات سابقة على نجاح نقل موكب المومياوات الملكية، قائلا: "كنت متوقع النجاح لأننا تعبنا جدا فيه وعملنا عليه منذ فترة كبيرة من مدة كبيرة"، مضيفا: "أخذنا وقتنا بالشهور فى ذلك العمل، حتى نقدمه لمصروالمصريين، وذلك احتراما للشعب المصرى وللعالم العربى وأوروبا".

وأضاف نادر عباسى،: "اشتغلنا فى العمل جامد جدًا وتوقعت النجاح، مؤكدًا أن العمل مس قلوب كل طبقات الشعب المصرى وإن القهاوى والتوك توك أصبح يشغل المزيكا، وإحنا شعب جبار".

وتابع عباسى: "شعب مصر العظيم أعطى دروسا لناس كثيرة جدًا، ولو ادتونا حاجة إحنا أكيد هنحبها وهنتأثر بيها وهندعمها"، مشيرًا إلى إنه لم يكن يتوقع نجاح الحدث بهذا الشكل ولكنه أثر فيه، ومشيرًا أن الحدث كان رسالة للعالم وكانت مهمة للغاية.