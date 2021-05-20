درة تشارك متابعيها بصورة جديدة برفقة زوجها

حرصت الفنانة درة، علي مشاركة متابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية فى المالديف عبر حسابها على "إنستجرام".
وظهرت درة، بإطلالة رومانسية خطفت بها الأنظار برفقة زوجها خلال عطلتهم الصيفية، و علقت علي الصورة قائلة: حبيبي .
يذكر أن الفنانة درة كشفت عن كواليس التحضير لشخصيتها فى مسلسل “بين السما والأرض” .
وقالت لـ"صدى البلد": “ظهرت محجبة بمكياج بسيط جدا، والملابس المستخدمة بسيطة، وأحببت أن تكون الشخصية فيها ذوق ورقيّ، رغم أنها من الطبقة المتوسطة، أو فوق المتوسطة قليلا، وهي فئة لا نراها كثيرا في الدراما”.
العمل مأخوذ عن قصة للروائي نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.
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