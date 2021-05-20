اليوم.. جورج وسوف يحيي حفل ”أون لاين”

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لإحياء حفل غنائي اليوم الخميس "أون لاين" بتنظيم من "روتانا" للصوتيات والمرئيات وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

ويقام الحفل في التاسعة مساء ويقدم خلاله جورج وسوف مجموعة من أشهر أغانيه منها: "كلام الناس، "دبنا على غيابك دوبنا " و"ترغلي " و"ود الري" وغيرهم.

وطرح المطرب السوري جورج وسوف مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "صاحي الليل"، على تطبيق أنغامي، ديسمبر الماضي وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع سليم دميان، وتقول كلماتها:" يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحده ومين يقدر ينام الليل هو وخيالو مع واحده في ناس بتنام على احدى عشر أو اثني عشر وناس واحده وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة..".