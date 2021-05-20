خاص: سعود بوعبيد يرد على الانتقادات الموجهة لمسلسل "نبض مؤقت"

"نبض مؤقت" من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا ملحوظا في شهر رمضان الماضي، فالعمل الذي شاركت في بطولته الفنانة هيا عبدالسلام وأخرجه سعود بوعبيد، نال اهتماما كبيرا من قبل الجمهور الكويتي، كما تعرض لبعض الانتقادت كذلك.

سعود بوعبيد : سعيد بردود الفعل الإيجابية على مسلسل "نبض مؤقت"

سعود بوعبيد تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن نجاح مسلسل "نبض مؤقت" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور في الكويت والخليج، وعبر سعود بوعبيد عن سعادته بهذا النجاح، كما كشف عن تواصل العديد من زملائه معه من أجل تقديم له التهنئة، وقدم الشكر لجميع من ساهم في هذا النجاح.

فقال سعود بوعبيد: "الحمدلله لا تزال تصل لنا ردود فعل إيجابية حول العمل الذي نال إعجاب جميع الفئات العمرية، فمن أهم عناصر النجاح هو وصول المسلسل للأسرة الكويتية، كما أسعدنى كذلك تواصل بعض الزملاء من الممثلين والمخرجين والمؤلفين وارائهم الايجابية عن المسلسل، وإلى اليوم أنا مستمتع بما تحققة، وبالتأكيد لا انكر أن هناك بعض الملاحظات قد أخذتها بعين الاعتبار للأعمال القادمة، وأقدم الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا العمل".

سعود بوعبيد يرد على الانتقادات الموجهة لمسلسل "نبض مؤقت"

سعود بوعبيد رد كذلك على الانتقادات التي طالت المسلسل أثناء عرضه، حيث اعتبر البعض العمل سعى للمبالغة في إظهار العواطف في العديد من مشاهده، لكن سعود بوعبيد أوضح أن المسلسل سعى للتعبير عن الحالات الانسانية، وأن العواطف دائما تتحكم في تصرفات الجميع، لذلك التعبير عنها جاء في إطار تقديم شخصيات تتواجد في كل منزل.

فأكد سعود بوعبيد: نحن شعوب عاطفية من وجهة نظري، ونحب كثيرا التعبير عن عواطفنا، ولذلك كان العمل يمثل كل منزل كويتي بل وكل رجل ومرأة كويتية، حيث أن طريقة تفكير كل منهم تحمل كمية مشاعر وعواطف، وهذا من العوامل التي ساعدت على نجاح العمل، كما أن ردود الأفعال أكدت أن كثير من شخصيات المسلسل كانت قريبة من بيوتنا وعاداتنا وتقاليدنا".

وشارك في بطولة مسلسل "نبض مؤقت" مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة هيا عبدالسلام، وهنادي الكندري، وشهاب جوهر ، وميثم بدر، وشوق الهادي، وعبدالعزيز النصار، والعمل من تأليف مريم قلاف، وإخراج سعود بوعبيد.

مصير تصوير مسلسل "عائلة عبدالحميد حافظ"

سعود بوعبيد أكد على استمرار التجهيزات الخاصة لمسلسل "عائلة عبدالحميد حافظ" والذي تأجل تصويره خلال الأشهر الماضية، فقال: "حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي من أجل البدء في تصوير المسلسل، لكن لا نزال حتى الآن مستمرين في تنفيذ التجهيزات الخاصة بالعمل"، ويشارك في بطولة مسلسل "عائلة عبدالحميد حافظ" كل من أحمد الجسمي، و سماح، وعلي الحسيني، وغرور، وأسمهان توفيق، ولمياء طارق، والعمل من إخراج سعود بوعبيد، وهيا عبدالسلام.