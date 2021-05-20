ياسمين صبري تثير الجدل بأحدث ظهور والجمهور يشبهها بنادين نسيب نجيم

ياسمين صبري أثارت جدلا جديدا بسبب أحدث ظهور لها حيث شبه الجمهور الفنانة المصرية بالنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بسبب الإطلالة التي ظهرت بها الأولى أثناء قضائها عطلتها الصيفية.

ياسمين صبري تخطف الأنظار بصور جديدة

ياسمين صبري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور جديدة وهي على إحدى اليخوت أثناء قضائها لعطلتها الصيفية، الصور نالت اهتماما كبيرا من قبل متابعيها حيث ارتدت الفنانة المصرية فستان أبيض مميز، وعلقت على الصور فكتبت: "ممتنة إلى الأبد".

ياسمين صبري جعلت بعض المتابعين يضعون المقارنات بينها و بين الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من حيث التشابه الكبير في ملامح الوجه بين النجمتين، كما أن الإطلالات التي تظهر به كل منهما باتت كذلك محل مقارنة لدرجة جعلت إحدى المتابعات تؤكد أن هناك صعوبة في التفريق بين صور نادين نسيب نجيم وياسمين صبري حيث كتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها الفنانة المصرية قالت فيه: "للوهلة الأولى فكرتك نادين نجيم صرنا ما نفرق بينكم".

جدل التشابه الكبير بين ياسمين صبري ونادين نسيب نجيم مستمر

ياسمين صبري وتشبيهها بنادين نسيب نجيم ليست المرة الأولى بل خلال الشهور الماضية وضع الجمهور مقارنات عديدة بين النجمتين بداية من الشامة التي تتواجد في وجه كل منهما، وكذلك بعض الصور التي يتم نشرها.

ياسمين صبري خلال الأيام الماضية قد نشرت العديد من الصور خلال عطلتها الصيفية والتي ظهر معها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما نشرت كعادتها بعض من تفاصيل يومها وممارستها للتدريبات الرياضة الشاقة التي تحافظ على أدائها بشكل مستمر والتي تنشر بعض من فيديوهاتها عبر خاصية "الاستوري" على حساب"انستجرام".

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها مع أحمد أبو هشيمة

ياسمين صبري أثارت جدل في الشهور الماضية بعدما غابت عن دراما شهر رمضان 2021، حيث لم تكشف النجمة المصري سبب هذا الغياب، وتحديدا بعد النجاح الذي حققه مسلسلها "فرصة تانية" عندما عرض في رمضان 2020، وحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، وقد احتفلت ياسمين صبري الشهر الماضي بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة رومانسية إليه وكذلك صورة جديدة معه، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد زواج سعيد يا حبيبي"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور بسبب رومانسية ياسمين صبري مع زوجها.