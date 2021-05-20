قصص نجمات رفعن قضايا خلع على أزواجهن ..بلقيس وروبي الأبرز

رغم البداية الوردية للعديد من قصص حب النجمات وزيجاتهن التي ضج الإعلام بالبعض منها، كقصة حب بلقيس فتحي وزوجها زوجها رجل الأعمال ​سلطان بن عبد اللطيف ، وقصة حب روبي وزوجها المخرج سامح عبد العزيز، إلا ان النهايات لهذه العلاقة الرومانسية جاءت صادمة من خلال رفع النجمات قضايا خلع على أزواجهن، في حين انطلقت بعض قصص الزيجات بشكل سري وانتهت بالخلع كحالة الفنانة زينة واحمد عز، فتعرفوا معنا على ابرز هذه القصص.

الفنانة بلقيس

الفنانة ​بلقيس صدمت الجميع في منتصف شهر ابريل الماضي بكشفها عن رفع قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال ​سلطان بن عبد اللطيف بعد زواج استمر لحوالى 5 سنوات.

وأعلنت بلقيس انفصالها عن زوجها سلطان بن عبد اللطيف خلال تصريحاتها مع برنامج "ام بي سي تريندينع"، وقالت إنها تعرضت كثيراً للسؤال حول غياب زوجها عن صورها وأنشطتها في الفترة الأخيرة، معلنة عن مفاجاة من خلال اعلان رفعها قضية خلع ضده في المحاكم الإماراتية.

الفنانة بلقيس كانت قد تزوجت من سلطان بن عبد اللطيف في عام 2016 بعد قصة حب رومانسية جمعتها وتُوجت بحفل زفاف اسطوري، ورزق الزوجان بابنهما الوحيد "تركي"، وكانا يشارك الجمهور من وقت لآخر بأجمل لحظاتهما الرومانسية وآخرها كان نهاية العام الماضي أثناء احتفال بلقيس بعيد ميلاد زوجها.

الفنانة أنغام

الفنانة أنغام قررت عام 2008 خلع زوجها الملحن الكويتي فهد محمد، والد طفلها عبدالرحمن بسبب "استحالة الحياة الزوجية وكثرة المشاجرات جراء غيرة زوجها الشديدة من نجاحها في مجال الغناء" كما قالت حينها في دعواها، ولفتت وقتها الى أنها ترفض أن تعيش معه وتخشى ألا تقيم حدود الله.

كما تنازلت أنغام عن كل حقـــوقها المادية والشـرعية في سبيل الحصول على الخلع، وأودعت مبلغ 440 جنيها في خزينة المحكمة قيمة المهر الذي حصلت عليه من زوجها وقدره 20 ديناراً كويتياً، وبالفعل تمكنت أنغام من الحصول على الحكم بالخلع بعد 9 أشهر من إقامتها الدعوة.

زينة تخلع أحمد عز

زيجة الفنانة زينة واحمد عز كانت من أكثر الزيجات ضجيجا في الوسط الفني وبين الجمهور، بسبب انكار الأخير لهذا الزواج وانكاره لنسب ولديه من زينة، ورغم ذلك أعلنت الفنانة زينة عام 2018 أنها خلعت أحمد عز.

ووافقت المحكمة على خلع زينة لزوجها لتنتهي بذلك الأزمة التي امتدت بينهما لسنوات لكنها ما تزال متواصلة من ناحية نفقة الطفلين بعدما مطالبات لزينة بزيادة المصاريف لطفليها.

الفنانة روبي

الفنانة روبي تزوجت من المخرج سامح عبد العزيز قبل سنوات ماضية وسط حالة شديدة من الكتمان بسبب زوجته الأولى، إلى ان أشهر الطرفين علاقتهما في وسائل الإعلام وذلك في فترة حمل روبي بإبنتها طيبة والتي تبلغ من العمر حاليا حوالي 6 سنوات.

وبعد وضع روبي ابنتها، فاجأت الجميع بإعلانها عن رفع قضية خلع ضد زوجها بعد وقوع خلافات كثيرة بينهما حيث القضاء بالفصل فى علاقتهما ونالت الحكم لصالحها بالطلاق.

الفنانة هنا شيحة

الفنانة هنا شيحة عايشت من جهتها تجربة خلع الأزواج حيث رفعت قضية على زوجها الأول مهندس الديكور فوزي العوامري، وفازت بالحكم لصالحها.

هنا شيحة أكدت حينها في تصريحات صحافية بأنه يحق لأي زوجة أن تقرر الانفصال وعدم الاستمرار في علاقة غير متكافئة او تسبب الأذى لها خاصة بأن زوجها كان قد منعها من العمل.

الفنانة سارة نخلة

تنضم للقائمة الفنانة السورية سارة نخلة التي تنازلت عن مستحقاتها المالية مقابل حصولها على الخلع من زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود بغية انهاء معاناتها الزوجية كما قالت.

سارة نخلة كانت قد لفتت سابقا الى أن زوجها كان يماطل في تطليقها رسميا كي يتهرب من دفع مستحقاتها المالية، ولهذا طالبت بالخلع.