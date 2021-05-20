شاهد.. نور اللبنانية تدعم القضية الفلسطينية

شاركت الفنانة نور اللبنانية متابعيها فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و دعمت نور من خلال الفيديو القضية الفلسطينية، و علقت قائلة:" #انقذوا_حي_الشيخ_جراح

#احمر_لفلسطين#انقذوا_حي_الشيخ_جراح".

وشاركت نور فى مسلسل ضل راجل بطولة ياسر جلال، ونيرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

كان الفنان ياسر جلال، قد تصدر تريند تويتر، بهاشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله ضل راجل والآخر يحمل اسمه"ياسر جلال، بعد أن لاقت الحلقات التي تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.