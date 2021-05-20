شاهد.. آيتن عامر في رسالة عبر انستجرام: لا تدع سلوك الآخرين يدمر...

نشرت الفنانة ايتن عامر، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وظهرت آيتن عامربإطلالة جذابة مبهجة مرتدية بلوزة مشجرة باللون الأزرق. وعلقت آيتن عامر علي الصور، قائلة: لا تدع سلوك الآخرين يدمر سلامك الداخلي. وكانت آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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