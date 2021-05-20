توفي منذ قليل الفنان القدير سمير غانم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الدكتور جمال شعبان، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. رموز الفن الجميل تتهاوي.. قاتل الله كورونا".

الفنان سمورة في ذمة الله.. رحمه الله.. وأتم شفاء دلال.. وألهم أهله الصبر والسلوان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنان سمير غانم متأثرًا بفيروس ”كورونا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.