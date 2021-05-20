أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على أنباء انفصالها عن أحمد العوضي

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي تصدرت أخبار انفصالهما اهتمام الجمهور، وذلك بعد رسالة غامضة نشرها الأخير عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرها البعض موجهة لزوجته ياسمين عبدالعزيز.

ياسمين عبدالعزيز ترد على أخبار انفصالها عن أحمد العوضي

أحمد العوضي نشر في الساعات الأولى من صباح اليوم عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" صورة له مصحوبة بتعليق كتب فيه: "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة، أو قلة أصل لا دي منتهى القوة والجدعنة مع نفسك"، رسالة أحمد العوضي اعتبرها البعض موجهة لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأنه يعلن انفصاله عنها بشكل غير مباشر، مما تسبب في حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ياسمين عبدالعزيز من جانبها نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أول تعليق لترد فيه على ما يتم تداوله من أخبار عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، حيث كتبت تعليق ساخرا على خبر انفصالها قالت فيه: "معقول!" في إشارة لعدم حقيقة ما يتم تدواله.

صور رومانسية لأحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز للرد على شائعة الانفصال

ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي لم تظهر أي دلائل على انفصالهما، وأن الشائعات التي تم تداولها ليس لها أساس من الصحة، وتحديدا أن الثنائي حرص خلال الساعات الماضية على نشر العديد من المشاهد والصور التي تجمعهما في مسلسل "اللي مالوش كبير" أو إعادة نشر صور رومانسية لهما من كواليس العمل والتي كشفت عن مدى العلاقة القوية التي تجمع الثنائي، وذلك على خاصية "الاستوري" عبر حسابتهما على "انستجرام"، وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع تعليقها حيث سخر البعض من هذه الشائعة التي طالتها وزوجها الفنان أحمد العوضي.

نجاح ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في مسلسل "اللي مالوش كبير"

ياسمين عبدالعزيز حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي الذي قدم شخصية "الخديوي" التي حظت بإعجاب قطاعا واسعا من الجمهور ، كما نال العمل إشادة واسعة من النقاد والمشاهدين أثناء عرضه كما تصدر محركات البحث، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان خالد الصاوي، ودينا فؤاد، وخالد سرحان، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمود عمرو ياسين، والعمل من تأليف عمرو ياسين، وإخراج مصطفى فكري.