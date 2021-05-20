وفاة الفنان سمير غانم عن عمر 84 عامًا

سمير غانم توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، ودخوله العناية المركزة لما يقارب حوالي أسبوعين قبل أن تزداد حالته تدهوراً في الساعات الأخيرة وتعلن وفاته اليوم.

وكان عدد من النجوم قد أكدوا خبر وفاة النجم القدير سمير غانم مساء اليوم الخميس، بعد صراع مع فيروس كورونا، ومن بينهم النجم فتحي عبد الوهاب، والكاتب وليد يوسف وغيرهم

أول تعليق من رامي رضوان على وفاة سمير غانم

الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة الفنان الراحل علق كذلك على وفاة حماه فنشر صورة له عبر فيسبوك وقال: "انا لله وانا اليه راجعون.. وداعا حبيبي"، وصدم خبر وفاة الفنان الراحل قطاع كبير من النجوم والجمهور الذين قدموا التعازي لمحبيه وتمنوا له الرحمة.