راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأكبر بفيديو مؤثر ويعتذر له لهذا السبب

راغب علامة شارك جمهوره بلحظات مميزة من حياته العائلية حيث احتفل بعيد ميلاد نجله البكر خالد بطريقة ملفتة من خلال استعادة الذكريات معه وبعض المراحلة العمرية التي عايشها مع ابنه عبر مقطع فيديو، فيما علق على الفيديو بمعايدة مؤثرة جداً وقدم اعتذاره لنجله لعدم استطاعته بأن يتواجد معه بهذه المناسبة السعيدة.

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد نجله البكر بفيديو مؤثر

الفنان اللبناني راغب علامة حرص على الاحتفال بيوم ميلاد ابنه الأكبر خالد على حسابه على انستغرام فنشر مجموعة من الصور لمراحل عمرية مختلفة لنجله على وقع أغنيته الشهيرة "رح طير حمام بعيدك يا حبيبي".

راغب علامة ارفق الفيديو برسالة مؤثرة لإبنه البكر مقدما له اعتذارا بسبب عدم تمكنه من الاحتفال بشكل مباشر معه بهذه المناسبة حيث يتواجد خالد مع شقيقه الأصغر في دبي بعدما استقرا هناك، وكتب راغب لإبنه: "أحب كل تلك الأوقات التي رأيتك فيها تكبر داخل الرجل الذي أصبحت عليه اليوم، أعتذر لأننا لم نتمكن من الاحتفال معك هذا العام".

وتابع في رسالته: "تمنى أن تتغير الظروف وأن يمر كل هذا، أنت رجل مفعم بالحياة والنظرة الجيدة وأنا فخور به"

من جهته، نشر خالد علامة مقطع فيديو له مع شقيقه الأصغر لؤي وهما يحتفلان بعيد ميلاده من امام احد المسابح، وظهرا وهما يطفئان الشموع، كما نشر مجموعة من الصور وكتب عليها تعليقاً طريفاً وقال: "لا تكبر أنه فخ".

وتحدث في وقت سابق نجلي راغب علامة عن قرارهما بترك لبنان والإقامة في دبي بسبب الأوضاع في لبنان، مؤكدين بأنهما سيبدأن حياتهما من الصفر ولن يعتمدا على والدهما في مصروفهما حيث سيتكلان على أنفسهما.

راغب علامة تزوج من جيهان العلي عام 1996، وأنجبا ابنهما الأكبر خالد في عام 1997، وابنهما الثاني لؤي في عام 2001.

أحدث أعمال راغب علامة

على صعيد فني، طرح راغب علامة في الفترة الماضية أغنية توعوية عن فيروس كورونا بعنوان "انتوا أملنا"، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

كما طرح أغنية بعنوان "حكايات" ضمن إعلان دعائي وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.