أول ظهور للفنانة جواهر الكويتية أثناء فترة علاجها من السرطان

جواهر الكويتية ظهرت لأول مرة بعد غياب طويل بسبب رحلة علاجها من مرض السرطان، حيث تتواجد النجمة الكويتية في العاصمة البريطانية لندن، ويحرص العديد من نجوم الكويت على دعمها ومساندتها من خلال رسائلهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

أول ظهور للفنانة جواهر الكويتية أثناء علاجها من السرطان

جواهر الكويتية نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على "تويتر" بعد فترة طويلة من الانقطاع وعدم نشر أي صور على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت الفنانة الكويتية أنها كانت تشعر بحالة من التردد حيث لم تكن ترغب في نشر صور لها خلال هذه الفترة، لكنها أكدت أن بناتها كان لهن تأثير كبير في إقناعها بهذه الخطوة من أجل أن تعود من جديد للظهور بعد هذه الفترة الطويلة من الابتعاد عن متابعيها وجمهورها فكتبت جواهر الكويتية: "أول صوره بعد غياب كنت متردده بس بناتي اقنعوني، لندن، الحمد لله".

مساندة واسعة من النجوم للفنانة جواهر الكويتية

جواهر الكويتية تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط فنشرت أكثر من مقطع لها أثناء تواجدها في لندن من أجل العلاج، لكنها لم تكشف عن ملامح وجهها، كما تحرص على نشر العديد من الرسائل المساندة للأشخاص الذين يمرون بمصاعب في حياتهم، وكان العديد من نجوم أعلنوا دعمهم للفنانة الكويتية بعد أزمة مرضها من بينهم الإعلامية مي العيدان التي نشرت أحدث ظهور لجواهر الكويتية وعلقت عليها قائلة: "أول صوره للفنانة جواهر الكويتية من لندن اثناء علاجها من السرطان الله يشافيك ويرجعك بالسلامة"، كما من المساندين لجواهر الكويتية كل من الفنانة ابتسام عبدالله، ومروة خليل، ومحمد الصيرفي، وشيماء علي.

رحلة الفنانة جواهر الكويتية مع مرض السرطان

جواهر الكويتية في بداية عام 2020 تم الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان، وسعى العديد من النجوم لمساندتها حيث نشروا صورا للفنانة الكويتية وتمنوا لها الشفاء العاجل، وكانت الفنانة جواهر قد أجرت اتصالا ببرنامج "ليالي الكويت" المعروض على التليفزيون الكويتي وأكدت في اتصالها أن الجرعات العلاج التي تخضع له قد زادت في الفترة الأخيرة وانها تعيش حالة من الرضا لكن أصعب ما تمر به هو الشعور بالغربة بسبب ابتعادها عن الكويت، مؤكدة أن رحلة مرضها أعطتها الكثير من الأشياء التي جعلتها أقوى مما دوت الخليج عليه.

يذكر أن الفنانة جواهر من مواليد عام 1977، وانطلقت في مشوارها الفني عام 1997، وبدأت التمثيل بالعديد من المسلسلات الكويتية الشهيرة، ولكنها توقفت عن التمثيل أكثر من مرة، خلال مشوارها الفني، وبينها توقفها عام 2005 لمدة 5 أعوام حيث أعلنت اعتزالها الفن، ولكنها عادت عام 2010 لتكمل مشوارها الفني من جديد بالمزيد من الأعمال الشهيرة، وكان آخر مسلسل "سامحني خطيت".