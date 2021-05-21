"عزيزي الضيف أحمد"..حكاية رثاء ألقاه سمير غانم قبل 51 عامًا يودعه به الجمهور اليوم

وفاة الفنان سمير غانم مساء اليوم الخميس، بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا، تسببت في حالة صدمة لقطاع كبير من محبيه الذين حرصوا على تقديم التعازي لأسرته والدعاء له بالرحمة والمغفرة، كما استعان البعض بالرثاء الذي ألقاه النجم الراحل لصديق عمره الضيف أحمد عقب وفاته قبل حوالي 51 عامًا، لينعون به سمير غانم نفسه. جنازة الفنان سمير غانم

سمير غانم يرثي صديق عمره الضيف أحمد

الرثاء الذي ألقاه سمير غانم عقب وفاة صديقه الضيف أحمد وأحد أعمدة فرقة ثلاثي أضواء المسرح؛ كان بعنوان "عزيزي الضيف أحمد" وهو من كلمات الشاعر الراحل عصام عبد الله، ومن ألحان محمد هلال، وقد قال سمير غانم في حوار سابق إن عصام عبد الله كتب القصيدة وعرضها عليه فقرر تسجيلها فوراً.

كلمات قصيدة رثاء الضيف أحمد التي ألقاها سمير غانم

وتقول كلمات القصيدة: "عزيزي الضيف احمد بسأل عنك كل ما بضحك، بس ما بيجيش الرد، كل ما بلمح حد واصلك ، اجري له ألقاه يتشد، بيني وبينك عندك أحسن، أروق، أنظف، لولا الرب علينا بيلطف، كنا زمانا بناكل بعض، بس بنضحك، نزعل نضحك، نفرح برضه نضحك.. عزيزي الضيف أحمد ما أعرفش إذا كنت سامعني ولا ما عدتش تسمع حد، فاكر لما كنا نغني كنا نضحك طوب الأرض، بيني وبينك كل ما أدقق، أفكر، أمعن، بشعر إني خلاص ح اتجنن، بس مافيش م المكتوب بد، وآهي ايام بتعدي يا ضيف، وح نتقابل بلا تكليف، ونقعد نضحك".

رامي رضوان يعلن وفاة سمير غانم

وكان عدد من محبي النجم الراحل قد قدموا التعازي لاسرته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتمنوا لهم الصبر وله الرحمة والمغفرة، وكان الإعلامي المصري رامي رضوان قد أعلن وفاة والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، ونشر للراحل عبر حسابه على انستجرام، صورة له وعلق عليها قائلًا: "انا لله وانا اليه راجعون.. وداعا حبيبي".