إلغاء مراسم عزاء سمير غانم والجنازة غدا..وهكذا نعى الوسط الفني نجم الكوميديا الراحل

وفاة سمير غانم النجم المصري الشهير باتت الحدث الأهم اليوم الخميس، حيث حرص عدد كبير من محبيه في الوطن العربي على نعيه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كشفت بعض المصادر عن تفاصيل الجنازة.

موعد ومكان جنازة سمير غانم

حيث من المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان سمير غانم، غدًا الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، بحسب ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابه على فيسبوك، كما أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن العائلة بالوفاء والأمل، كما كشف عدد من المقربين للأسرة أنهم قرروا إلغاء العزاء في الفنان الراحل، والاكتفاء بتقديم التعازي على المقابر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل النعي المبكية من قبل عدد كبير من النجوم، الذين استعادوا ذكرياتهم معه، وتمنوا له الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.

دينا الشربيني وعمرو دياب

ومن بين النجوم الذين ودعوا سمير غانم على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الفنانة دينا الشربيني التي كتبت: "وغابت الضحكة الصافية البريئة، مدرسة الكوميديا تغلق أبوابها لغياب انجب واعظم اساتذتهاالاستاذ سمير غانم فى ذمه الله.. الله يرحمه ويصبر اهله يارب".

النجم عمرو دياب نعى الفنان الراحل وكتب عبر تويتر: "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير سمير غانم، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان"،

أحمد الفيشاوي وأحمد السعدني

الفنان أحمد السعدني كتب عبر انستجرام: "الله يرحمك بقدر ما اسعدتنا و ضحكتنا يا اخف دم الله يغفرلك و تاريخك حيعيش كتير يا سموره انتم السابقون و نحن ان شاء الله بكم لاحقون"، أما الفنان أحمد الفيشاوي فكتب في رحيل صديق والده: "بعد سمير غانم، ماتت البهجه في هذه الحياة.. مات عمي و صديقي و زميلي سمير غانم.. أرجو الدعاء و قراءة الفاتحه".

محمد حماقي وشيرين رضا

النجم محمد حماقي كتب في نعي سمير غانم: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعاً أسطورة الكوميديا سمير غانم .. فقدنا فنان عظيم وإنسان أعظم.. هتفضل في قلوبنا وهنفضل فاكرينك وبندعيلك دايماً، اسألكم الدعاء"، بينما كتبت شيرين رضا: "‏هتوحشنا يا سمورة.. وداعاً أسطورة الكوميديا العربية".

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز وشيكو

الفنان أحمد السقا نشر صورة للنجم الراحل عبر انستحرام وعلق قائلًا: "البقاء لله ... ربنا يرحمك ويغفرلك"، فيما كتبت ياسمين عبد العزيز في تعليقها على الوفاة: "البقاء لله ربنا يرحمك يارب".

الفنان المصري شيكو نشر صورة له مع الراحل وعلق قائلًا: "الله يرحمك يا اظرف واحد جه في تاريخ مصر و الوطن العربي...ربنا يرحمك بحق كل ابتسامة كانت بسببك طول مشوارك الطويل...شرف ليا اني شوفتك و عرفتك في الحقيقة....البقاء لله يا سمورة...الفاتحة".