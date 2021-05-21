"ميزو ـ سمورة ـ فطوطة"..قصص أشهر شخصيات سمير غانم التي تعلق بها الجمهور

سمير غانم النجم الكبير الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم عن عمر يناهز الـ84 عاما، قدم خلالها العديد من الادوار المهمة والبارزة في تاريخ السينما والدراما العربية والتي من خلالها صنع اسمه الكبير وبات من أبرز نجوم الكوميديا في الساحة الفنية طوال الـ50 سنة الماضية.

ميزو في مسلسل "حكايات ميزو"

شخصية "ميزو" التي قدمها الفنان سمير غانم لأول مرة في مسلسل "حكايات ميزو" عام 1977 كانت من أبرز الشخصيات التي نجحت في تقديم سمير غانم للدراما، ليصبح بعد ذلك من أبرز نجومها خلال فترة الثمانينات، حيث أن المسلسل الكوميدي حقق نسبة مشاهدة كبيرة، بل ولا يزال حتى الآن قادرا على جذب المشاهدين عند إعادة عرضه على الشاشات العربية، رغم تقديمه منذ أكثر من 44 عاما.

عزت في فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين"

سمير غانم بدأ في صناعة اسمه الكبير في السينما من خلال مجموعة من الأدوار المهمة في فترة السبعينات لكن تعد شخصية "عزت" التي قدمها في فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" من أهم الشخصيات في مسيرته، على الرغم أنها لم تكن شخصية رئيسية في العمل لكنها استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري، وبات العديد من المشاهدين يتذكرون مشاهد "عزت" ونصائحه التي كان يقدمها لأقاربه في كيفية التعامل مع زوجاتهم.

فطوطة و سمورة في الفوازير

سمير غانم نجح كذلك في وضع اسمه ضمن قائمة النجوم الأبرز الذين قدموا الفوازير خلال شهر رمضان على شاشة التلفزيون في فترة الثمانينات ، حيث أن كل من شخصية فطوطة، وسمورة دائما حاضرة في عقول الجمهور المحب للفوازير، ويتذكر دائما العديد من الذكريات المميزة.

مسعد في فيلم "الرجل الذي عطس"

مسعد الشخصية السينمائية التي قدمها الفنان الراحل سمير غانم في فيلمه الشهير "الرجل الذي عطس" والذي يدور حول قصة شخص يعاني من العطس المستمر فيكشف له الطبيب عن اقتراب وفاته بعد أشهر قليلة ليبدأ في تغيير حياته، شخصية مسعد تعتبر من الشخصيات المهمة التي قدمها الفنان الراحل في أعماله السينمائية وتحديدا أن العمل كان من بطولته المطلقة.

سمير في فيلم "يارب ولد"

يعتبر فيلم "يارب ولد" والذي قدم فيه الفنان سمير غانم شخصية "سمير" من الأفلام الحاضرة بشكل مستمر في أذهان المشاهدين الذين ينشر العديد منهم مشاهد الفنان سمير غانم في هذا الفيلم الكوميدي الذي حظى بتواجد كبير من قبل النجوم في مصر من بينهم فريد شوقي، وأحمد راتب، وكريمة مختار، وإسعاد يونس، ودلال عبدالعزيز.