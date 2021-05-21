"كان مرحًا وودودًا وكشف أسرار حياته" .. فيديوهات من آخر ظهور إعلامي وفني للراحل سمير غانم

وفاة سمير غانم عن عمر 84 عامًا باتت الحدث الصادم الذي يشغل بال الجمهور حاليا حيث يحرص عدد من محبيه على استعادة ذكرياتهم مع أعماله الفنية، إضافة إلى إعادة نشر بعض من لقاءاته الإعلامية الأخيرة، والتي كشف من خلالها العديد من الأسرار الحياتية.

آخر ظهور إعلامي لسمير غانم

وكان الفنان الراحل سمير غانم قد حل ضيفًا على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "السيرة" الذي يعرض عبر شاشة dmc، في شهر ديسمبر من العام الماضي، ويعتبر ذلك آخر ظهور إعلامي للنجم الراحل قبل أشهر من وفاته.

وكعادة لقاءات النجم سمير غانم، كانت حالة الكوميديا والمرح هما السمة الأساسية للقاء، الذي خطف به الأنظار وقت عرضه، بطرافته المعهودة، كما أنه كشف عن العديد من أسرار حياته وعلاقته بأسرته كما تحدث عن زيجاته التي سبقت زواجه من النجمة دلال عبد العزيز.

سمير غانم وزيجاته الثلاثة

الفنان سمير غانم، أوضح أن الزيجة الأولى له كانت من امرأة صومالية تعرف عليها في إحدى الحفلات، إلا أن الزواج لم يستمر سوى شهرين، فيما تم الزواج الثاني بشكل مفاجئ، حيث إنه في إحدى السهرات تحدتهم إحدى الصديقات بأن يتزوجا، فقاما بالأمر على الفور، لكنهما عادا وانفصلا سريعًا.

وتحدث سمير غانم عن زيجته من الفنانة دلال عبد العزيز وأكد أنها لولا مجهودها في إتمام هذا الزواج لما سعى إليه أبدًا، خاصة وأنه في هذا الوقت لم يكن يريد الارتباط مجددًا، لافتًا إلى أنها وقفت بجانبه بعد وفاة شقيقه، وهو ما أكد له أنها سيدة لن يستطيع العيش بدونها فتزوجها، وذلك بعدما حذرها من الارتباط به خاصة وأنه يكبرها بحوالي 20 عامًا إلا أنها وافقت وأصرت على الزواج منه.

وتابع في حديثه عن زوجته النجمة القديرة: "اكتشفت مع الوقت ان ربنا بيحبني إني اتجوزت دلال لأنها شخصيتها قوية، وبقيت أسلمها كل المشاكل.. دوت الخليج البيت كله".

آخر ظهور فني لسمير غانم مع ابنته إيمي

سمير غانم كذلك تحدث عن والدته وأكد أنها كانت حنونة لأقصى درجة، كما أنه كان يتمتع بمعزة خاصة لديها لأنه الابن الأكبر، كما أوضح أنه لم يكن طفلًا شقيًا بل كان لديه طموحا كبيرًا وطاقة ظل يحاول إخراجها في كل شيء.

أما آخر ظهور فني للنجم الراحل كان من خلال إعلان دعائي لأحد شركات الإتصالات المصرية، والذي شارك فيه مع ابنته إيمي، وعرض بالتزامن مع شهر رمضان المنقضي، ولاقى الإعلان تفاعل قطاع كبير من الجمهور وقت عرضه، وأشادوا بطرافة سمير غانم مع ابنته.