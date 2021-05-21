تصريحات متضاربة حول سبب وفاة سمير غانم .. حسن الرداد ينفي رحيله بكورونا ومصادر طبية تؤكد

سمير غانم النجم المصري الشهير توفي قبل قليل في المستشفى عن عمر ناهز 84 عامًا بعد معاناة صحية دامت لأسابيع بسبب فيروس كورونا، الذي أصيب به وزوجته النجمة دلال عبد العزيز.

حسن الرداد يثير الجدل بعد الحديث عن سبب وفاة سمير غانم

وبالرغم من أن تدهور حالة سمير غانم كان السبب الأساسي فيها هو إصابته بفيروس كورونا، إلا أن زوج ابنته إيمي، الفنان حسن الرداد نفى في تدوينة له عقب وفاة الراحل، أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس، فيما تداولت العديد من الأنباء أن سبب الوفاة هو خلل عام بأجهزة الجسم.

وكتب حسن الرداد عبر انستجرام في رثاء حماه: " إنا لله و إنا اليه راجعون، وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله.. ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا.

مسؤول يؤكد إيجابية مسحة سمير غانم قبيل وفاته

إلا أن ما كتبه حسن الرداد اعتبره البعض متناقضًا مع تصريحات الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC، والذي أكد أن مسحة النجم الراحل مازالت إيجابية، ولفت إلى أنه مازال لديه خلل في وظائف الكلى بسبب تأثير الفيروس عليه.

رامي رضوان يعلن وفاة سمير غانم

وكان عدد من محبي النجم الراحل قد قدموا التعازي لاسرته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتمنوا لهم الصبر وله الرحمة والمغفرة، وكان الإعلامي المصري رامي رضوان قد أعلن وفاة والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، ونشر للراحل عبر حسابه على انستجرام، صورة له وعلق عليها قائلًا: "انا لله وانا اليه راجعون.. وداعا حبيبي".