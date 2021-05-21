النجوم يساندون أسرة سمير غانم أمام المستشفى وماذا عن حالة دلال عبد العزيز؟.. فيديو وصور

حالة من الصدمة أصابت الجمهور عقب الإعلان عن وفاة النجم المصري الراحل سمير غانم مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا إثر تبعات إصابته بفيروس كورونا، ومكوثه في المستشفى لمدة زادت عن 3 أسابيع.

عادل إمام يودع صديق عمره سمير غانم

وحرص عدد من النجوم على تقديم التعازي لأسرة النجم الراحل، والدعاء لهم بالصبر وله بالرحمة والمغفرة، ومن بينهم صديق عمره النجم الكبير عادل إمام، الذي نشر الحساب الرسمي الخاص به على انستجرام صورًا تجمعهما من شبابهما وبعد تقدمهما في العمر، وعلق الحساب: "مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي .. هتوحشني اوي".

النجوم يتوافدون على المستشفى لوداع سمير غانم

كما حرص عدد من النجوم على التوافد إلى المستشفى لمساندة ابنتي النجم الراحل سمير غانم دنيا وإيمي، عقب الإعلان عن خبر الوفاة، ومن بينهم الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، والتي تربطها علاقة صداقة قوية بدنيا سمير غانم، كذلك كان النجم هشام ماجد والفنان هشام جمال والفنانة وفاء عامر من بين النجوم الذين حرصوا على الذهاب للمستشفى عقب الإعلان عن الوفاة لمساندة الأسرة ووداع النجم الراحل.

كما انتشرت بعض الصور والفيديوهات التي ترصد حالة الصدمة التي ارتسمت على اسرة الفنان الراحل وزملائه خلال تواجدهم امام المستشفى.

إخفاء خبر وفاة سمير غانم عن دلال عبد العزيز

كذلك كشف عدد من المقربين من أسرة سمير غانم، أنه لم يتم حتى الآن إعلام الفنانة دلال عبد العزيز بخبر وفاة زوجها النجم الشهير حتى هذه اللحظة، خوفًا من تأثير ذالك على حالتها الصحية، خاصة وأنها مصابة حاليًا بنقص في نسبة الأكسجين ولم تتخط المرحلة الحرجة بعد.