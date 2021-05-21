‎توافد النجوم استعدادًا لجنازة سمير غانم ودنيا وإيمي تلقيان نظرة الوداع على جثمان والدهما..صور وفيديو‎

جنازة الفنان سمير غانم حرص على الاستعداد لها عدد كبير من النجوم، الذين قرروا الذهاب إلى المستشفى لمساندة ابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم، وباقي أفراد الأسرة، منذ خروج الجثمان من المستشفى وحتى وصوله لمسجد المشير بالتجمع الخامس، من أجل إقامة صلاة الجنازة عليه.

النجوم يتوافدون إلى المستشفى ويساندون أسرة سمير غانم

وكان من بين الحضور الفنانة الكبيرة ميرفت أمين والفنان محمد ثروت ومحمد أحمد السبكي ومنير مكرم وغيرهم، إضافة إلى النجم حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، وتداول الجمهور عدد من الصور التي التقطت للنجوم أمام المستشفى قبيل تحرك النجوم إلى المسجد، كما نشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو للنجوم الذين تواجدوا أمام مستشفى الصفا بالمهندسين، استعدادًا للجنازة.

أول ظهور لإيمي ودنيا سمير غانم بعد وفاة والدهما

وظهرت دنيا وإيمي سمير غانم في الصور وهما في حالة صدمة، خلال خروجهما من باب المستشفى وركوبهما السيارة التي تنقل الجثمان إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة.

الجدير بالذكر أن النجم الكبير سمير غانم توفي مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عامًا بعد معاناة دامت حوالي 3 أسابيع مع فيروس كورونا الذي أثر بدوره على أجهزة الجسم وتسبب في الوفاة، كما أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز ترقد في إحدى المستشفيات في حالة صحية صعبة بسبب إصابتها بالفيروس نفسه، كما تردد أنه تم إخفاء خبر وفاة سمير غانم عليها حتى تلك اللحظة.

النجوم يودعون سمير غانم

ونعى النجم الكبير العديد من نجوم الوطن العربي من بينهم أحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا ومنى زكي وياسمين عبد العزيز وشريهان ولطيفة وأنغام وشيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي وعمرو دياب ودينا الشربيني وحلا شيحة وشيماء سيف ونرمين الفقي إضافة إلى النجم الكبير عادل إمام ونجليه محمد ورامي إمام.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس بالصور والفيديوهات واللقطات المؤثرة التي وثقت مشوار حياة النجم الراحل سمير غانم، سواء في حياته المهنية أو مع أصدقائه أو أسرته، وتمنى له الجميع الرحمة، ولأسرته الصبر والسلوان.