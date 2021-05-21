صور انهيار شقيقة سمير غانم في جنازته ويسرا وميرفت أمين وروجينا أبرز الحضور

حرص عدد كبير من زملاء وأصدقاء النجم الراحل سمير غانم على حضور جنازته التي تقام حاليًا في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وكان من بين الحضور كل من ميرفت أمين وابنتها منة حسين فهمي التي تربطهما صداقة وطيدة بأسرة سمير غانم.

جنازة سمير غانم بحضور النجوم

كذلك تواجدت الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والفنان محمود حميدة وعمرو محمود ياسين ونهال عنبر وهالة صدقي ومحمد ثروت وسمير صبري وبوسي شلبي والإعلامي عمرو الليثي وروجينا وأشرف زكي وغيرهم، الذين حرصوا على مساندة الأسرة ودعمها في هذا الظرف الصعب.

انهيار شقيقة سمير غانم

كذلك رافقت دنيا وإيمي سمير غانم جثمان والدهما النجم الراحل منذ خروجه من المستشفى ووصوله إلى المسجد، أما شقيقة الفنان سمير غانم فدخلت في نوبة بكاء وانهيار عقب وصولها إلى المسجد، لإلقاء نظرة الوداع الأخير على شقيقها الراحل.

التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية

وحرص النجوم والجمهور الذي تواجد في ساحة مسجد المشير، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، سواء باستخدام المطهرات أو ارتداء الكمامة الطبية، كما سيطرت حالة الحزن على وجوه كل الحضور.

الجدير بالذكر أن النجم الكبير سمير غانم توفي مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عامًا بعد معاناة دامت حوالي 3 أسابيع مع فيروس كورونا الذي أثر بدوره على أجهزة الجسم وتسبب في الوفاة، كما أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز ترقد في إحدى المستشفيات في حالة صحية صعبة بسبب إصابتها بالفيروس نفسه، كما تردد أنه تم إخفاء خبر وفاة سمير غانم عليها حتى تلك اللحظة، حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر.

وكانت دنيا وإيمي سمير غانم قد ظهرتا في الصور والفيديوهات المتداولة التي وثقت لحظة خروج الجثمان من المستشفى، وهما في حالة صدمة، خلال خروجهما من باب المستشفى وركوبهما السيارة التي تنقل الجثمان إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة.