إنهيار إيمي وصدمة دنيا وحرمان دلال عبد العزيز من وداع شريك حياتها.. 4 لقطات من جنازة سمير غانم

جنازة سمير غانم تم تشييعها عقب صلاة الجمعة وسط حضور قطاع كبير من نجوم الوسط الفني، وذلك من مسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث حرص النجوم على وداع النجم الراحل، وتقديم التعازي للأسرة.

قائمة طويلة من النجوم في جنازة سمير غانم

وشهدت جنازة النجم الراحل حضور عدد كبير من النجوم من بينهم، محمود حميدة وأحمد الفيشاوي ومحمد حماقي ومحمود الليثي وسمير صبري ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة وإيناس الدغيدي وريهام حجاج وماجد المصري وعمرو محمود ياسين وشيماء سيف وإيمان السيد وعمرو الليثي وميرفت أمين وأشرف زكي وروجينا وهشام ماجد وحمادة هلال ومحمد عبد الرحمن وعلي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" وهالة صدقي ونهال عنبر وغيرهم.

إنهيار إيمي وصدمة دنيا سمير غانم

شقيقة سمير غانم كانت قد دخلت في نوبة بكاء وانهيار دوت الخليج وشقيقها الآخر، فور وصولهما للمسجد من أجل تشييع الجنازة، أما دنيا سمير غانم فظهرت في الصور المتداولة وهي في حالة صدمة وصمت، وهو الأمر نفسه الذي ظهرت عليه شقيقتها الصغرى إيمي، إلا أن الأخيرة دخلت في نوبة بكاء خلال أداء صلاة الجنازة على والدها الراحل، وسط جمع كبير.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

بالرغم من حالة الزحام الكبيرة داخل مسجد المشير وحضور العديد من النجوم والجمهور، إلا أن اللافت أن الجميع حرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، سواء بارتداء الكمامات الطبية والقفازات واستخدام المطهرات.

دلال عبد العزيز محرومة من وداع شريك حياتها

بجانب حزن الجميع على وفاة النجم سمير غانم، زاد من ذلك الحزن حرمان النجمة دلال عبد العزيز من وداع زوجها وحبيبها وشريك حياتها، فبالرغم من أنها كانت النجمة الأكثر حرصًا على عدم تفويت أي جنازة أو عزاء لأي من زملائها بالوسط الفني، ومساندة عائلاتهم، إلا أنها حرمت من حضور جنازة أهم شخص بحياتها، بسبب ظروف مرضها وإصابتها بفيروس كورونا وحالتها الصحية الحرجة حتى الآن، كما أنها لم تعلم بنبأ وفاة زوجها حتى هذه اللحظة، حيث انهالت الدعوات بالشفاء لها منذ الإعلان عن لحظة وفاة زوجها، وتمنى لها الجميع الصبر والقدرة على تحمل الخبر الحزين عند معرفتها به.