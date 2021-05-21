صور حسن الرداد ورامي رضوان يتلقيان عزاء سمير غانم أمام المقابر وأشقاء الراحل يبكونه بحرقة

انتهت منذ قليل جنازة الفنان الراحل سمير غانم، والتي تم تشييعها من مسجد المشير بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب التعازي لأسرة الراحل.

أسرة سمير غانم تتلقى العزاء على المقابر

وحرصت أسرة سمير غانم المتمثلة في شقيقه وشقيقته، وحسن الرداد زوج إيمي سمير غانم ورامي رضوان زوج دنيا، على تلقي واجب العزاء على المقابر عقب دفنه في مقابر العائلة بالوفاء والأمل، وكان من بين الحضور النجوم عمرو يوسف ومحمد حماقي وهاني رمزي وعمرو سعد وكريم فهمي وأشرف زكي وماجد المصري وإلهام شاهين وأمير شاهين وعمرو الليثي وغيرهم.

حزن وصدمة أسرة شقيق غانم بعد دفنه

وشهدت الجنازة حالة من التأثر والحزن على شقيق وشقيقة الفنان الراحل اللذان احتضنا بعضهما البعض ودخلا في نوبة بكاء خلال لحظة دفن شقيقهما الراحل سمير غانم.

كذلك حرص عدد كبير من النجوم على حضور صلاة الجنازة في مسجد المشير ومن بينهم محمود حميدة وأحمد الفيشاوي ومحمود الليثي وسمير صبري ويسرا ولبلبة وإيناس الدغيدي وريهام حجاج وماجد المصري وعمرو محمود ياسين وشيماء سيف وإيمان السيد وميرفت أمين و وروجينا وحمادة هلال ومحمد عبد الرحمن وعلي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" وهالة صدقي ونهال عنبر ووفاء عامر وغيرهم.

وكانت إيمي ودنيا سمير غانم قد دخلتا في نوبة انهيار وقت أداء صلاة الجنازة على والدهما، وانتشرت لهما العديد من الصور التي أظهرت حزنهما لرحيل النجم الراحل.

وفاة سمير غانم

وحرص النجوم والجمهور الذي تواجد في ساحة مسجد المشير وفي المقابر أيضًا، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، سواء باستخدام المطهرات أو ارتداء الكمامة الطبية، كما سيطرت حالة الحزن على وجوه كل الحضور.

الجدير بالذكر أن النجم الكبير سمير غانم توفي مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عامًا بعد معاناة دامت حوالي 3 أسابيع مع فيروس كورونا الذي أثر بدوره على أجهزة الجسم وتسبب في الوفاة، كما أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز ترقد في إحدى المستشفيات في حالة صحية صعبة بسبب إصابتها بالفيروس نفسه، كما تردد أنه تم إخفاء خبر وفاة سمير غانم عليها حتى تلك اللحظة، حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر.