إصابة علي الحجار وزوجته بفيروس كورونا .."الضيف الثقيل"!

علي الحجار المطرب المصري انضم لقائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، حيث كشف النجم الكبير عن إصابته وكذلك زوجته وطلب الدعاء من محبيه.

إصابة الفنان علي الحجار بفيروس كورونا

علي الحجار نشر عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" صوره تجمعه بزوجته، اعلن من خلالها إصابته بفيروس كورونا في الساعات الماضية، حيث وصف المطرب المصري فيروس كورونا بالضيف الثقيل الذي حل علي أسرته، وأوضح النجم الكبير أن زوجته كذلك مصابة بالفيروس، وطلب علي الحجار من متابعيه الدعاء له من أجل الشفاء وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في فترة العلاج من الفيروس فكتب علي الحجار تعليقا على صورته وزوجته قال فيه: "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة..الحمد لله علي كل شيء .. دعواتكم بالشفاء".

مساندة واسعة للفنان علي الحجار بعد إعلان إصابته بكورونا

علي الحجار سانده العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تمنوا له الشفاء العاجل وزوجته، والعودة من جديد لتقديم أعماله الفنية، حيث لقى خبر إصابة الفنان علي الحجار بفيروس كورونا تفاعل كبير من قبل جمهور ومحبيه الذين ساندوا بشكل واسع.

علي الحجار قد نعى في الساعات الماضية الفنان الكبير سمير غانم عبر حسابه على "فيس بوك" الذي توفي مساء أمس الخميس عن عمر يناهز الـ84، وقدم علي الحجار التعازي لأسرة الفنان الراحل فكتب: "وداعًا الفنان والكوميديان العظيم سمير غانم، ربنا يرحمه ويسكنه جناته.. وخالص العزاء لأسرته الكريمة".

علي الحجار يتعاون مع الفنان صلاح عبدلله في أغنية "إشتقنالك"

علي الحجار عاش خلال الفترة الماضية حالة من النشاط الفني حيث طرح في شهر رمضان الماضي أحدث أعماله الغنائية والتي حملت عنوان " إشتقنالك"، وهي من كلمات الفنان الكبير صلاح عبدالله الذي عاد لكتابة الأغاني بعد فترة طويلة من التوقف، حيث عرف عن الفنان صلاح عبدالله كتابة الشعر وإصدر ديوان في السنوات الماضية، أغنية "إشتقنالك" دوت الخليج من ألحان أحمد الحجار، وتوزيع محمد حمدي رؤوف.

علي الحجار قام بإحياء كذلك بعض السهرات في شهر رمضان الماضي، وكان النجم المصري قد حافظ على ظهوره من خلال قناته الرسمية على "يوتيوب" حيث ظهر في أكثر من نقل مباشر عليها وطرح العديد من الأغاني عبرها، وذلك من أجل تجاوز العقبات التي تسبب في فرضها فيروس كورونا خلال الشهور الماضية والتي نتج عنها أزمة في الحفلات الغنائية في العديد من الدول.