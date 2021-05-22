الفطر الأسود سبب وفاة سمير غانم .. شقيقه يؤكد بالفيديو

شقيق الفنان الراحل سمير غانم السيد حسام غانم، كشف بعض المعلومات الجديدة عن مرض شقيقه والذي تسبب في وفاته، كما تحدث عن أمنية الفنان سمير غانم الأخيرة قبل رحيله.

شقيق سمير غانم يكشف عن اللحظات الأخيرة في حياته

حسام غانم كشف من خلال لقاء جمعه مع وسائل الإعلام بعد انتهاء جنازة شقيقه الفنان سمير غانم عن اللحظات الأخيرة في حياته، وكيف تدهورت حالة شقيقه بشكل سريع في الفترة الماضية، موضحا أن الفنان الراحل تجاوز مرحلة الإصابة بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الفيروس وتحديدا ما بعد الشفاء كانت سبب في تدهور حالته.

فقال حسام غانم: "كان شقيقي لا يعاني غير من مشكلة في الركبة، وصلينا معا في آخر مرة بالمستشفى، سمير استطاع أن يمر من أزمة إصابته بفيروس كورونا، لكن تعددت الأسباب والموت واحد، حيث تدهورت حالته الصحية فأصيب بفشل كلوي، ورئوي، وكان ذلك نتيجة مضاعفات الإصابة".

حسام غانم: "مرض الفطر الأسود سبب وفاة شقيقي"

شقيق الفنان سمير غانم أكد أن شقيقه الراحل لم يدخل في غييوبة أثناء فترة مرضه، لكن تركيزه كان يمر بمرحلة ضعف، كما أوضح انه أصيب بمرض الفطر الأسود الذي يصيب المتعافين من فيروس كورونا، فقال حسام غانم: "شقيقي كان يعاني في آخر أيامه من عدم التركيز بسبب تطورات المرض، وكان ينظر إلينا ونحن بجواره، ولم يدخل في غيبوبة، لكن شاء القدر أن يصاب بمرض الفطر الأسود في عينه اليمنى، وكان هذا سبب كل ما حدث لسمير غانم وغير ذلك كان من الممكن أن يتجاوز هذه الأزمة".

شقيق الفنان سمير غانم كشف كذلك عن أمنيته الأخيرة، حيث كان يرغب في أداء مناسك الحج عقب شفاءه وخروجه من المستشفى، كما أكد حسام غانم على حبه الكبير لبنات شقيقه الراحل فقال: "ابناء سمير غانم هم ابنائي وفي عيني وربنا يقدرني وأكون بجوارهم، لكن لا يوجد شخص قادر على تعويض سمير غانم الذي كان يتمنى أن يعود إلى منزله وأن يزور المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك الحج"، وتردد أن مرض الفطر الأسود قد انتشر بشكل واسع بين المتعافين من فيروس كورونا وتحديدا في الهند وذلك نتيجة استخدم بعض الادوية المعالجة للفيروس.

حسن الرداد ينفي وفاة سمير غانم بسبب فيروس كورونا

تصريحات شقيق الفنان الراحل سمير غانم عن سبب وفاة النجم الراحل تؤكد كذلك ما أعلنه الفنان حسن الرداد أمس أن سبب وفاة والد زوجته ليس الإصابة بفيروس كورونا، حيث كتب حسن الرداد عبر حسابه على "انستجرام": " إنا لله و إنا اليه راجعون وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله. ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا".

وشيعت جنازة الفنان سمير غانم ظهر اليوم في العاصمة المصرية القاهرة وسط حضور كبير من النجوم ومحبي الفنان الراحل الذي نعاه العديد من المشاهير في مصر والعالم العربي.