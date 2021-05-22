"قلد عمرو دياب وعبر عن خوفه من الموت"..5 فيديوهات نادرة لـ سمير غانم

سمير غانم النجم المصري الراحل ظهر خلال مشواره الطويل في العديد من البرامج التلفزيونية التي كشف من خلالها عن محطات مهمة في حياته او المواقف الطريفة التي مرت عليه خلال مسيرته الفنية.

سمير غانم يقلد محمد فؤاد وعمرو دياب

سمير غانم في لقاء نادر مع الفنانة صفاء أبو السعود على قناة "ART" كشف عن موهبته الكبيرة في تقليد النجوم، حيث تحدث الفنان الراحل عن تجربته المميزة في الفوازير الرمضانية التي قدمها ونجاح في تقليد 30 نجم من نجوم الغناء، كما قام سمير غانم بتقليد كل من الفنان عمرو دياب حيث قام بغناء أغنية الأخير الشهيرة "عودوني"، كما قام بغناء بشكل طريف أغنية "اسمعني" للفنان محمد فؤاد، كما قما بتقليد أيضا الفنان محمد عبدالوهاب فقال سمير غانم: "أحب دائما تقليد المطربين لكوني أحب الغناء، وأكثر المطربين الذين أفضل الاستماع لهم الدكتور محمد عبدالوهاب، كما استمع كذلك للفنان شفيق جلال".

سمير غانم يتحدث عن المسرحية التي غيرت مسيرته الفنية

سمير غانم كشف في لقاء نادر على التلفزيون المصري عن أهم المحطات التي غيرت حياته الفنية وكان ذلك مع مسرحية "موسيكى في الحي الشرقي" مع صديقه الفنان جورج سيدهم، وأكد سمير غانم أن هذا التجربة حققت نجاحا كبيرا وبدأ من خلالها خطواته المهمة مع المسرح فقال: "صديقي جورج سيدهم كان هو الشخص الذي يتعاقد ويتفق على كل شيء يخص فرقة ثلاثي أضواء المسرح، فلم أكن أتدخل في أي اتفاق أنا والضيف أحمد، وبعد رحيل الضيف حاولنا بداية طريقنا بشكل جديد مع الفرقة وقمنا بعرض مسرحية (موسيكى في الحي الشرقي) التي اعتبرها بداية الانطلاقة الحقيقية بالنسبة لي، وكانت المسرحية تجربة مميزة".

سمير غانم يكشف سبب خروجه عن النص في أعماله الفنية

سمير غانم في برنامج "كاميرا 9" والذي تقدمه الإعلامية أماني ناشد أكد أنه خرج عن النص المكتوب في العديد من أعماله المسرحية وتحديدا في بداياته، وجاء ذلك بسبب العلاقة القوية التي جمعته مع الفنان جورج سيدهم وقدرتهما على تنفيذ حوار بدون الاحتياج إلى نص مكتوب، وكشف سمير غانم أن خروجه على النص المكتوب لم يكن فقط في المسرح بل كان في السينما كذلك فقال: "قدمت العديد من الأفلام ولم أكن التزم بالحوار المكتوب، واستطيع أن أؤكد ان هناك أفلام لم نلتزم ولو بكلمة واحدة بالنص المكتوب بها، وافعل هذا عندما أشعر براحة للشخصية لكن الحوار الخاص بها لا يعجبني فنبدأ في تغيير النص".

سبب خوف سمير غانم من الموت

سمير غانم أثناء اللقاء الذي جمعه بالفنانة أروى ببرنامج "الليلة دي" على قناة "CBC" في عام 2015، كشف عن شعوره بالخوف بسبب الموت، وعبر أيضا عن مروره بحالة من الحزن بعد وفاة صديقه الفنان غسان مطر والذي أكد أنه كان صديقه الوحيد في الوسط الفني، فقال سمير غانم: "الموت هو أكثر الاشياء التي أخشى منه كالجميع، ففي هذا العام رحل الكثير من الزملاء الكبار وكان من بينهم الفنان نور الشريف، لكن الصدمة الكبرى بالنسبة لي هو رحيل صديقي الوحيد في الوسط الفني الفنان غسان مطر، وأول شيء أفكر فيه عندما يرحل أحد من اصدقاء هو تقدمنا في العمر، ولم أكن أفكر في هذا خلال السنوات الأخيرة، لكن اشعر بالخوف الآن".

سمير غانم يظهر بشكل مختلف بسبب الفوازير

سمير غانم وفي لقاء نادر مع برنامج "يا تلفزيون يا" أكد عن إعجابه بشخصية "شهريار" التي قدمها في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، كما كشف عن قبوله الظهور بدون "شارب" بسبب بعض الأدوار التي قدمها في الفوازير فقال: "تخليت عن الشارب بسبب الشخصيات التي أقدمها في الفوازير، وذلك حسب تعليمات المخرج لكوني سوف أقدم شخصية محمد عبدالوهاب وكذلك الفنان شكوكو، وسيد درويش، وعبدالحليم حافظ، وكان من الصعب أن انفذ هذا بعدما استمريت في الظهور الفني لأكثر من عشرين عام بالشارب، لكن سوف أعود إليه بعد الانتهاء من التصوير".