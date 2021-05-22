بلقيس ترقص في عيد ميلاد ابنها وتكشف لأول مرة عن ملامحه بشكل واضح..فيديو وصور

بلقيس احتفلت بعيد ميلاد ابنها تركي وخطفت الأنظار أثناء الحفل بسبب رقصتها في عيد الميلاد كما قدم لها العديد من متابعيها وزملائها التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

بلقيس تحتفل بعيد ميلاد ابنها تركي

بلقيس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو جديد من حفل عيد ميلاد نجلها الوحيد تركي الذي بات عمره 3 سنوات والذي أظهرت ملامحه لأول مرة، والذي أقيم وسط حضور مجموعة كبيرة من الأطفال وعبرت بلقيس عن سعادتها بالتواجد بينهم والاحتفال معهم بهذه المناسبة المهمة، وظهرت وهي تتفاعل مع الأطفال وكتبت تعليقا على الفيديو الذي قامت بنشره فكتبت: "الجلوس مع الاطفال متعة تسلينا كثير في حفلة تركي وشوفوا الحفل في سناب"، وقد تفاعل مع الفيديو الذي نشرته بلقيس الإعلامية لجين عمران التي قدمت التهنئة لبلقيس بهذه المناسبة فكتبت: "يا حياتي عالم الأطفال عالم يجنن إستمتعي وربي يحفظه لك و تفرحي فيه حبيبتي دوم إن شاء الله".

بلقيس تخطف الأنظار برقصتها في حفل عيد ميلاد ابنها

بلقيس نشرت أيضا فيديو من حفل عيد الميلاد وهي ترقص على أنغام الموسيقى مع مجموعة من الأطفال في الحفل، وقدمت اعتذارها لطفلة بسبب تسببها في سقوطها أثناء رقصتها فكتبت بلقيس: "شوفوا البنت اللي هبدتها اخر شي يمة حبيبتي اعتذرت لها وسامحتني"، الفيديو الذي نشرته بلقيس حقق نسبة مشاهدة كبيرة من قبل متابعيها حيث وصل إلى أكثر من 730 ألف مشاهدة وتفاعل كذلك العديد من المتابعين مع رقصها الذي خطف الأنظار.

بلقيس تطلق ديو جديد مع الفنان سيف نبيل

الفنانة بلقيس أطلقت في الأيام الماضية فيديو كليب أغنية "ممكن" مع الفنان العراقي سيف نبيل، ولاقى الدويتو تفاعل كبير من الجمهور بسبب غناء بلقيس باللهجة العراقية وكذلك عودتها لطرح أعمالها الغنائية المصورة، بعد توقفها في شهر رمضان، بالإضافة إلى طريقة تصوير الفيديو كليب التي نالت إعجاب الجمهور.

بلقيس قد أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بعدما اعلنت انفصالها عن زوجها سلطان بن عبد اللطيف خلال تصريحاتها مع برنامج "ام بي سي تريندينع"، وقالت إنها تعرضت كثيراً للسؤال حول غياب زوجها عن صورها وأنشطتها في الفترة الأخيرة، معلنة عن مفاجأة من خلال إعلان رفعها قضية خلع ضده في المحاكم الإماراتية.

بلقيس تزوجت من سلطان بن عبد اللطيف في عام 2016 بعد قصة حب رومانسية جمعتها وتُوجت بحفل زفاف اسطوري، ورزق الزوجان بابنهما الوحيد "تركي"، وكانا يشارك الجمهور من وقت لآخر بأجمل لحظاتهما الرومانسية وآخرها كان نهاية العام الماضي أثناء احتفال بلقيس بعيد ميلاد زوجها.