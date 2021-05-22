الثلاثاء.. افتتاح مسرحية ”المسيرة الوهمية للتفاهة” للمخرج طارق الدويرى

حدد المخرج شادى سرور مدير مركز الهناجر للفنون يوم الثلاثاء 25 مايو لافتتاح العرض المسرحى "المسيرة الوهمية للتفاهة" للمخرج طارق الدويرى بقاعة الدكتورة هدى وصفى بالهناجر، ويجرى حاليا مخرج العمل البروفات النهائية قبل خروج العرض للجمهور.

العرض يقدمه مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، والعرض يتناول عالم الكاتب الراحل رأفت الدويرى والد المخرج طارق الدويرى، ومعاناة الفنان وصراعه الدائم مع من حوله.

بدأ العمل في هذا العرض نهاية عام 2019 من خلال ورش عمل، الورشة الأولى لاختيار وتدريب فريق التمثيل المشارك فى العرض والتى امتدت لأربعة أشهر وتقدم لها 300 فرد تم تصفيتهم إلى ال 40 المشاركين فى العرض حاليا وتم تدريبهم فيها على الأداء الحركى مع ضياء شفيق وتدريبات صوت مع أيمن حلمي، بالإضافة إلى تدريبات التمثيل، أما الورشة الثانية لكتابة النص.

يذكر أن آخر عروض طارق الدويرى فى مركز الهناجر للفنون "الزومبى والخطايا العشر" التى قدمها فى 2016 و هو مقتبس من عدة نصوص منها "1984" لجورج أورويل، و"فهرنهايت 451" لـ راى براد بري، وكتابات وديع سعادة والنص وورشة كتابة شارك فيها طارق الدويري، بينما حصد عرض "المحاكمة" فى فرقة المسرح القومى عددا من جوائز المهرجان القومى للمسرح فى عام 2014، من بينها أفضل عرض وأفضل مخرج وأفضل ممثل للفنان أشرف عبد الغفور.