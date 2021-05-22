شاهد..أحدث ظهور لجورج وسوف برفقة نيشان

نشر نيشان الإعلامي اللبناني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.
و ظهر نيشان فى الصورة برفقة الفنان جورج وسوف، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:"وحشتنا يا جورج"، واضاف اخر"أجمل إتنين".
وقال نيشان خلال لقائه بأحد البرامج اللبنانية: "كنت بين أمرين، إما أن أترك البرنامج وهى أولى حلقات برنامجى الأول أو أن أكمله دون أن يشعر أحد بما أصابنى من مكروه.
وأضاف "نيشان": قررت أن أكمل البرنامج بعد معرفتى بخبر وفاة والدى؛ لأحقق له أمنيته، وهى أن يرانى مذيعًا لأول مرة.
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