شاهد..أحدث ظهور لجورج وسوف برفقة نيشان

نشر نيشان الإعلامي اللبناني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.

و ظهر نيشان فى الصورة برفقة الفنان جورج وسوف، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:"وحشتنا يا جورج"، واضاف اخر"أجمل إتنين".

وقال نيشان خلال لقائه بأحد البرامج اللبنانية: "كنت بين أمرين، إما أن أترك البرنامج وهى أولى حلقات برنامجى الأول أو أن أكمله دون أن يشعر أحد بما أصابنى من مكروه.

وأضاف "نيشان": قررت أن أكمل البرنامج بعد معرفتى بخبر وفاة والدى؛ لأحقق له أمنيته، وهى أن يرانى مذيعًا لأول مرة.