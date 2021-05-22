المطربة ”بلقيس” تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، التريند بعد نشرها فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنها «تركي» خلال الاحتفال بعيد ميلاده.

وعلّقت على الفيديو بالقول : «شوفوا البنت اللي هبدتها آخر شي يمة بطني متتتت حبيبتي اعتذرت لها وسامحتني، الجلوس مع الأطفال متعة تسلّينا كثير في حفلة تركي».

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما أعلنت بلقيس قد أعلنت بطلبها الخلع من زوجها حيث قالت: «أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع».

وتابعت: «بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل».

كانت بلقيس فتحي، قد تزوجت من رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبرعام 2016، وأطلت بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، ورصع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي، وأنجبت بلقيس ابنهما الأول تركي في 12 مايو 2018.