لقاء الخميسي تطلب الدعاء للفنانين الراحلين

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة من خلال قصتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهر فى الصورة عدد من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا فى الفترة الأخيرة، وطالبت لقاء الخميسي بالدعاء لهم. وشاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي. مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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