وفاة والد مطرب المهرجانات السادات

أعلن مطرب المهرجانات السادات وفاة والده، صباح اليوم السبت، وكتب السادات عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، منشور قال فيه: “أبويا في ذمة الله”، وبدأ جميع متابعيه مواساته في التعليقات.
وفي وقت سابق، طرح السادات أغنية جديدة تحمل اسم “أنا المجال”، وذلك مساء أمس الجمعة، عبر قناته بموقع الصور والفيديوهات “يوتيوب”.
ونشر أمس مجموعة من الفيديوهات عبر خاصية “ستوري”، بحسابه على “انستجرام”، التي يظهر فيها تفاعل الشباب مع أغنيته، في الشارع، حيث كانوا يرقصون على أغنيتهم.
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