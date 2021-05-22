3 أمراض تسببت في وفاة سمير غانم

3 أمراض تسببت في وفاة سمير غانممنذ مرضه الشديد في بداية الشهر الجاري، حتى وفاته، تسببت 3 أمراض في رحيل الفنان الكبير سمير غانم، الذي انتقل إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة، بجنازة ضخمة، شهدت أكبر حضور من أهل الفن.

وتسود حالة كبيرة من الحزن، بين الوسط الفني والجمهور، منذ أول أمس، لوفاة الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عقب صراع مع مرض الاعتلال الكلوي وإصابته بفيروس كورونا.

وكشف شقيق الفنان المصري الراحل، سمير غانم، أن «سمورة» أصيب بالفطر الأسود، بعد تعافيه من كورونا، وقبل وفاته، في عينه اليمنى، قائلا إن ذلك «من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان».

وتابع أن سمير غانم كان في منتصف مرحلة الإصابة بكورونا، ليؤثر عليه الفيروس ويصاب بالفشل الكلوي والرئوي، لذلك كان في حالة «توهان» بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كان يزوره في غرفته.

وأشار إلى أن حالة شقيقه الصحية كانت صعبة خلال تواجده في المستشفى، فضلا عن كونه كان يعاني من مشكلة في الركبة تمنعه من القيام، لذلك كان يصلي جالسا، مضيفا أنه أيضا أصيب بكورونا أيضا، لكنه شفي منها رغم تعاطي كلاهما نفس أدوية العلاج.

وظهر الفطر الأسود بين المصابين بـ«كوفيد -19»، ومرضى يعانون من «ضعف المناعة»، وداء «السكري»، وتظهر أعراضه من خلال ألم الجيوب الأنفية، وانسداد الأنف من ناحية واحدة، وصداع نصفي، وألم الأسنان وتخلخلها، وحدوث تورم وتنميل، حيث ظهر لون أسود حول الأنف، وتشوش وازدواج في الرؤية.

قبل أكثر من أسبوع، تم الإعلان عن إصابة سمير غانم بالاعتلال الكلوي ونقله للعناية المركزة، حيث تتلف الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في الكلى، التي تصفي الفضلات من الدم، وتصبح سميكة، لذلك يتسرب البروتين من الدم إلى البول، ما يؤدي إلى علامات وأعراض ما يعرف بالمتلازمة الكلوية.

وتتسبب تلك الأعراض بتورم في الساقين والكاحلين، وزيادة في الوزن بسبب السوائل الزائدة، والإرهاق، وضعف الشهية، ما ينتج مضاعفات تصل إلى الفشل الكلوي الحاد، ومن ثم يتطلب الغسيل الكلوي الطارئ حتى تفقد الكلى بالتدريج وظيفتها.

في رمضان الماضي، شارك سمير غانم وابنته إيمي، في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وعقب فترة وجيزة، تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، ليتلقى العلاج بالمنزل لفترة، قبل أن يواجه صعوبة بالتنفس مع زوجته دلال عبدالعزيز، ليتم نقلهم إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وعقب ذلك تم وضعه على جهاز التنفس صناعي، ليجرى مسحة له تتضح سلبية إصابته بكورونا، ولكنه الفيروس أثر على الكلى وتم إجراء غسيل كلوي له، ومع المسحة التالية اتضح إيجابيتها.

وشيعت بالأمس، جنازة الفنان الراحل سمير غانم، مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والذي تزاحم داخله عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا ومحمود حميدة وإيناس الدغيدي ومحمد حماقي وماجد المصري وإلهام شاهين ولبلبة وريم مصطفي وروجينا وأشرف زكي وهشام جمال وهشام ماجد ووفاء عامر ورامي إمام وعمرو يوسف وعدد كبير من الفنانين من مختلف الأجيال.

(الوطن المصرية)

