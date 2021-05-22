شاهد.. ياسمين صبري تلفت الأنظار فى أحدث ظهور

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بفيديو جديد لها.
ولفتت ياسمين صبري الأنظار في الفيديو بإطلالة مميزة وجذابة، حيث ارتدت فستان طويل ذو أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش اللامع الذي كشف عن رشاقتها.
كما تميز فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بشق من الجانب وبصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي زادت من جاذبيتها.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون فستانها.
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