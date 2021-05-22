الفنانة شيرين تكشف بالفيديو عن تفاصيل غير معروفة حول مسرحية "المتزوجون" مع سمير غانم

شيرين النجمة المصرية كشفت في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة "مصر MBC" عن بعض كواليس الأعمال التي جمعتها بالفنان الراحل سمير غانم، كما كشفت عن العلاقة القوية التي كانت تجمعها ببناته دنيا وإيمي.

شيرين تكشف كواليس مشاركتها في مسرحية "المتزوجون"

شيرين أوضحت في مكالمتها الهاتفية مع برنامج "الحكاية" بعض التفاصيل الخاصة بكواليس مسرحية "المتزوجون" والتي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها عام 1979، وأكدت أنها لم تكن النجمة الأولى التي قدمت شخصية "لينا" في المسرحية التي شاركت في عروضها بدون أن تنفذ أي بروفات مع الفنان الراحل سمير غانم.

فقالت شيرين: "سمير غانم يحافظ دائما على صورة النجوم الذين يعملون معه، وكان يصمم الملابس التي يرتديها اثناء تقديمه لأعماله الفنية، في مسرحية (المتزوجون) لم أكن الفنانة الاولى التي قدمت دور لينا في العمل حيث كانت الفنانة هويدا، ثم انضممت للمسرحية ولم أشارك في أي بروفات من أجل العروض مع الفنان سمير غانم فكنت انسانة محظوظة للمشاركة في هذا العمل الذي لا يزال الجمهور يتذكره رغم مرور أكثر من 42 عاما عليه".

وأضافت شيرين: "هناك بعض المواقف المضحكة في مسرحية (المتزوجون) التي يتذكرها الجمهور، وقد حدثت بعضها بشكل تلقائي لكن كان الراحل سمير غانم يركز على هذه المواقف ويطلب منا التركيز عليها في العروض التالية من أجل تنفيذها".

شيرين: عرضت مسرحية "الزهر لما يلعب" بعد موافقة دنيا وإيمي

شيرين كشفت عن كواليس العرض المسرحي الأخير الذي قدمه الفنان سمير غانم في العام الماضي وحمل عنوان "الزهر لما يلعب"، وأشارت أن كل من دنيا وإيمي سمير غانم كان لهما قرار عرض المسرحية أو منعها بسبب رغبتهما في ظهور والدهما في أفضل شكل، وعندما شاهدوا البروفة الأخيرة تم الموافقة على ظهور والدهما.

فقالت شيرين : "شاركت مع سمير غانم في مسرحية (أنا ومراتي ومونيكا) وتم عرضها في لبنان، وهناك تعرفت على سمير غانم بشكل أكبر، حزني الكبير على فراق سمير غانم يعوضه وجود بناته إيمي ودنيا فكل منهما كانت تسعى للحفاظ على صورة والدها، وهذا ما حدث في مسرحية "الظهر لما يلعب" حيث تحدث معى مخرج العرض وأكد على وجود بنات الفنان سيمر غانم في بروفة المسرحية من أجل مشاهدة والدهما وظهوره بالشكل اللائق لتاريخه وأن هذا الظهور سوف يحسم قرار عرض المسرحية، حيث دنيا وإيمي ترغبان في الحفاظ على صورة والدهما في كل لحظة".

نجاح كبير لشيرين بعد عرض مسرحية "المتزوجون"

شيرين شاركت خلال مسيرتها في العديد من الأعمال الفنية مع الفنان سمير غانم والتي كان من أهمها مسرحية "المتزوجون" التي بدأت عروضها عام 1976 وشارك بها في البداية الفنانة هويدي حتى انضمت الفنانة شيرين للعروض المسرحية في عام 1979، ويعتبر هذا العمل هو بداية رحلتها مع النجاح والشهرة، وشارك في بطولة المسرحية كذلك مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان الراحل جورج سيدهم، ونجاح الموجي، و محمد التاجي، وإبراهيم قدري.

ورحل الفنان سمير غانم يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ84 عاما وقد كشف شقيقه حسام غانم شقيق الفنان الراحل عن سبب وفاة شقيقه حيث أكد أنه كان يعاني في أيامه الأخيرة من الإصابة بمرض الفطر الأسود.