بينهن يسرا ولبلبة.. هجوم حاد على النجمات لحضورهن حفل زفاف بعد مشاركتهن في عزاء سمير غانم

يسرا ولبلبة والهام شاهين وغيرهن تلقين انتقادات لاذعة من رواد السوشيال ميديا بسبب مشاركتهن في حفل زفاف صاخب أقيم في الجونة لأحد رجال الأعمال وظهرن بمقاطع فيديو وهن يرقصن ويغنين بملابس سهرة ملونة وذلك بعد ساعات من مشاركتهن من جنازة النجم سمير غانم وارتدائهن الأسود ورثائه بكلمات عبرن فيها عن بالغ حزنهن، ما جعل الجمهور يشن هجوما عليهن لعدم مراعاتهن حرمة الموت واحترام الحزن السائد في الوسط الفني بسبب رحيل زميل عزيز عليهن.

هجوم حاد على النجمات لحضورهن حفل زفاف بعد عزاء سمير غانم

وفي التفاصيل، انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو متعددة للنجمات والنجوم حيث ظهرت النجمات وبينهن يسرا ولبلبة والهام شاهين وليلى علوي اللواتي شاركن في مراسم جنازة سمير غانم صباح أمس، ظهرن وهن يرقصن ويغنين في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل في الجونة، ما أثار غضب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا والذين كتب علق بعضهم قائلاً :"في الصبح عزاء وبالليل رقص وغنا وفرح"، كما وجهوا لهم الاتهامات بعدم مراعاة مشاعر عائلة سمير غانم وعدم احترام الصداقة والزمالة بينهم.

ونالت الفنانة المصرية يسرا النصيب الأكبر من الانتقادات اللاذعة بكونها ظهرت وهي ترقص بحيوية وسعادة بفستان أحمر الى جانب النجم عمرو دياب في مسرح حفل زفاف علي الجميل وعروسته، فهاجمها الجمهور بشكل كبير معتبرين بأن تصرفها غير لائق ولم تراعي فيه مشاعر عائلة الراحل سمير غانم او تحترم الزمالة وعشرة الصداقة بينهما وذلك بعد ساعات من حضورها لجنازته ونعيها لها برسالة مؤثرة على انستغرام.

هذا الغضب العارم من الجمهور دفع بالفنانة يسرا الى اغلاق خاصية التعليقات فوراً على تدوينة رثائها لسمير غانم عبر حسابها عبر انستغرام والتي كانت قد كتبت فيها فور اعلان وفاة سميرة غانم مساء يوم الخميس :" صديقي وحبيبي وحبيب الكل وجع القلب على فراقك ما يتوصفش.. كنت قيمة وقامة فنية لن تعوض رسمت الضحكة على وشوش الملايين يا سمورة وغيابك واجع قلوبنا كلنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا حبيبي ويصبر دنيا وإيمي ويشفي دلال قادر يا كريم".

تامر حسني ونانسي عجرم يغنيان في حفل الزفاف

كما حضر حفل الزفاف تامر حسني الذي احيا عدد من وصلات الغناء وظهرت برفقته زوجته بسمة بوسيل، كذلك تواجدت في الحفل ياسمين صبري ونيللي كريم ونجلاء بدر وغيرهن.

وايضا تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو للنجمة نانسي عجرم وهي تغني كذلك في حفل الزفاف للعروسين.

وفاة سمير غانم وتشييع جثمانه يوم أمس

الفنان سمير غانم توفي مساء الخميس عن عمر يناهز 84عاما بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا حيث أصيب بالفطر الأسود في عينه وفق ما صرح شقيقه وهو السبب الرئيسي الذي أدى الى وفاته بعدما كان اصيب بفيروس كورونا وفشل كلوي.

واقيمت جنازة سمير غانم ظهر امس الجمعة بحضور حشد كبير من النجوم بينهن لبلبة، ويسرا وليلى علوي اللتان نعتاه بحزن كبير على السوشيال ميديا، وارتدت النجمات الثلاثة الملابس باللون الأسود مع الكمامات الطبية حيث القين نظرة الوداع على زميلهم الراحل وساندن عائلته في فجيعتهم.