هالة صدقي تحرج زميلاتها:"اعتذرت عن عدم حضور حفل زفاف حزنا على سمير غانم"

هالة صدقي كشفت عن موقفها من حضور حفل الزفاف الذي أقيم في الجونة لأحد رجال الأعمال وتسبب في إثارت جدلا واسعا بسبب حضور العديد من النجمات من بينهن الفنانة يسرا ولبلبة وإلهام شاهين، حيث انتقد الجمهور حضور النجمات في هذا الحفل الصاخب بعد ساعات قليلة من انتهاء جنازة الفنان سمير غانم.

هالة صدقي تعتذر عن حضور حفل زفاف حدادا على سمير غانم

هالة صدقي نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" رسالة أوضحت فيها موقفها من حضور حفل الزفاف الذي أثار جدلا في الساعات الأخيرة، حيث أكدت هالة صدقي انها كانت في زيارة لدبي في الإمارات العربية المتحدة وعادت إلى مصر من أجل حضور حفل الزفاف لكن وفاة النجم سمير غانم تسببت في اعتذارها وعدم حضورها حدادا عليه، فقالت هالة صدقي: "أنا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد ، نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح، وكما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا اي واجب سواء عزاء او زياره مريض".

هالة صدقي تحدثت عن ذكرياتها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي كانت تحرص دائما على حضور عزاء كل من تعرفهم حتى ولو بشكل سطحي، وأوضحت هالة صدقي أن الراحلة رجاء الجداوي كان ترغب في أن يكون عزائها كبير وأن يساند الجميع ابنتها الوحيدة في هذا اليوم فقالت: "فِي يوم سألت رجاء يا رجاء انتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتي لو علاقتك بيهم مش قويه وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش ،كانت تقولي علشان في عزائي عايزه الدنيا كلها تقف مع اميره بنتي ويبقي عزاء كبير ، وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلسه اصدقائها المقربين جدا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا اميره بنتها".

هالة صدقي تخشى على دلال عبدالعزيز بعد معرفتها برحيل زوجها

هالة صدقي كشفت عن حزنها للموقف الذي سوف تواجهه الفنانة دلال عبدالعزيز بعد تجاوزها محنتها الصحية وتعلم برحيل زوجها سمير غانم، وأشارت إلى أن دلال عبدالعزيز طوال السنوات الماضية كانت حريصة على تقديم واجب العزاء لكل محبيها وزملائها وعلى الرغم من ذلك شاء القدر أن تغيب عن عزاء زوجها الراحل.

فقالت هالة صدقي: "ودلال حضرت عزاء مصر كلها وأهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشره عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياه ،وانها الوحيده اللي ما ودعتهوش ،اوعي تحسبها ابدا سيبها علي ربنا واللي رايده هيكون ،الانسان مسير وغير مخير ،الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك".

هجوم حاد على النجمات لحضورهن حفل زفاف بعد جنازة سمير غانم

يسرا ولبلبة وإلهام شاهين وغيرهن تلقين انتقادات لاذعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بسبب حضورهن لحفل زفاف صاخب أقيم في الجونة لأحد رجال الأعمال، وظهرن بمقاطع فيديو وهن يرقصن ويغنين بملابس سهرة ملونة وذلك بعد ساعات من مشاركتهن في جنازة النجم سمير غانم وارتدائهن الأسود ورثائه بكلمات عبرن فيها عن بالغ حزنهن، ما جعل الجمهور يشن هجوما عليهن لعدم مراعاة حرمة الموت واحترام الحزن السائد في الوسط الفني بسبب رحيل النجم المصري الكبير سمير غانم.