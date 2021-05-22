رامي رضوان بأول تعليق له على جنازة حماه سمير غانم :"كانت موكبا مهيباً"

رامي رضوان يصف جنازة حماه النجم سمير غانم بالموكب المهيب في أول تعليق له بعد مشاركته في دفن الراحل عصر أمس، فكتب الإعلامي رامي رضوان رسالة نعي مؤثرة لحماه بعد الدفن، مؤكداً له بأن سيرته الجميلة ستبقى في ذاكرة الأجيال وبأن أدواه ستبقى اكسير الضحك.

رامي رضوان يعلق على جنازة سمير غانم

الاعلامي رامي رضوان رثا مجددا والد زوجته ايمي سمير غانم، النجم سمير غانم وذلك بعد ساعات من مشاركته في جنازة الراحل، وكتب تدوينة مؤثرة جداً عن موكب جنازته، مستذكراً ايضا مناقبية النجم الكوميدي الذي نثر الضحك بين جمهوره ولم يعرف الحزن طريقه اليه.

رامي رضوان نشر صورة تضم عددا من اشهر ادوار سمير غانم في المسرح والتلفزيون والسينما واستذكرها قائلاً :"بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا.. ومتضفرة في هزارنا".

وتابع في تدوينته المؤثرة عن سمير غانم :"هذا الرجل العظيم صنع البهجة.. ولم يعرف الحزن طريقا له حتى في يوم رحيله. ماكنتش جنازة..كانت موكبا مهيبا لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله".

صهر سمير غانم أكد على أنه سيشتاق للراحل كثيرا متوجها له بالقول :"هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها. سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب".

واختتم رامي رضوان تدوينته بصور وأسماء أشهر شخصيات قدمها الراحل ومنها "سموره، فطوطة، مسعودي، ميزو، كابتن جوده، عبسميع اللميع، جحا، بهلول، مصطفى الحلواني، سمير، نادر، فرحات، هنداوي، مراد، دياب، شريف عسل، وسليم".

وفاة سمير غانم بسبب الفطر الأسود

الفنان سمير غانم توفي مساء الخميس عن عمر يناهز 84عاما بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا حيث أصيب بالفطر الأسود في عينه وفق ما صرح شقيقه وهو السبب الرئيسي الذي أدى الى وفاته بعدما كان اصيب بفيروس كورونا وفشل كلوي.

واقيمت جنازة الراحل عصر أمس بحضور حشد كبير من النجوم وقد انهارت ابنتيه ايمي ودنيا أثناء المراسم، بينما استقبل المعزين كل من رامي رضوان والفنان حسن الرداد وهما صهرا الراحل سمير غانم، في حين لم تستطع دلال عبد العزيز زوجة الراحل من حضور الجنازة بكونها تمكث في العناية الفائقة بسبب فيروس كورونا وما تزال حالتها حرجة.

وما يزال الوسط الفني بحال صدمة بعد وفاته حيث يواصلون تقديم التعازي به واسترجاع مقاطع فيديو مؤثرة له، وبينها حديثه عن الموت.