نجوم الإمارات يساندون الفنان سلطان النيادي بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة

سلطان النيادي الفنان والمنتج الإماراتي واجه خلال الساعات الماضية أزمة صحية، تسببت في دخوله المستشفى وخضوعه لعملية جراحية دقيقة، وساند الفنان الكبير العديد من النجوم في الإمارات والخليج الذين طالبوا من متابعيهم الدعاء له.

خضوع الفنان الإماراتي سلطان النيادي لعملية جراحية دقيقة

حبيب غلوم الفنان الإماراتي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة للفنان سلطان النيادي كشف من خلالها عن تعرض الأخير لوعكة صحية ودخوله المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة، ولم يكشف الفنان حبيب غلوم عن طبيعة العملية و تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها سلطان النيادي، بينما طلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء.

فكتب حبيب غلوم: "تعرض الصديق الفنان والمنتج سلطان النيادي لوعكة صحية، أجريت له عملية جراحية دقيقة نسأل المولى عز وجل أن يعجل في شفائه ونسألكم الدعاء في هذه الليلة المباركة"، وكان الفنان الإماراتي قد تعرضت لأزمة صحية منذ عامين تسببت في سفره إلى الولايات المتحدة من أجل تلقي العلاج هناك.

نجوم الإمارات والخليج يساندون الفنان سلطان النيادي

سميرة أحمد الفنانة الإماراتية نشرت صورة للفنان سلطان النيادي عبر حسابها على "انستجرام" واعلنت مساندتها له بعدما تم الكشف عن الأزمة الصحية التي يمر بها، وطلبت كذلك من متابعيها الدعاء للفنان والمنتج الكبير من أجل أن يعود من جديد لأحبابه ويمر من هذا الوضع الصحي الحرج.

فكتبت سمير أحمد تعليقا قالت فيه: "اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت أنت رب الطيبين أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك يا ارحم الراحمين ارجو منكم الدعاء لأخي العزيز سلطان النيادي"، كما تمنت الفنانة هدى حسين الشفاء العاجل للفنان الإماراتي.

كما ساند الفنان خلف الاحبابي المنتج سلطان النيادي وطلب الدعاء له عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "دعواتكم بالشفاء اخواني لاستاذنا وفنانا الكبير سلطان النيادي، الله يشافيه ويعافيه ويكمل عليه صحته وعافيته"، كما سانده كذلك كل من الفنانة الإماراتية فاطمه الحوسني، والفنانة شفيقة يوسف، وعبير الجندي.

أهم أعمال الفنان والمنتج سلطان النيادي

الفنان الإماراتي سلطان النيادي قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال المهمة والتي كان من بينها مسلسل "جواهر" والذي قدم في أكثر من جزء، كما قدم كذلك مسلسل "دروب المطايا"، ومسرحية "للكبار مع التحية" وقد اعتزل التمثيل منذ 13 عام، وركز بشكل أكبر في الإنتاج الدرامي من خلال شركة ظبيان للإنتاج الفني والتي قام من خلالها بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية البارزة والتي كان من بينها مسلسل "صمت البوح"، و"طماشة"، وكان من آخر الأعمال التي قام بإنتاجها مسلسل "بنات مسعود" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ويعتبر الفنان سلطان النيادي من مؤسسي مسرح العين في عام 1992.