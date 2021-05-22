تعافي دلال عبد العزيز من فيروس كورونا 

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كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تعافي الفنانة دلال عبد العزيز، من فيروس كورونا المعروف بعد ظهور نتيجة المسحة منذ أيام.
وكتب رامي عبرحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية أ. دلال عبد العزيز.. سلبي كورونا منذ أيام.. والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي أ.سمير غانم.. نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك.. لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والإكتفاء بالرسائل النصية..ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".
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